Anticipazioni Filorosso del 13 luglio, le ultime verità su Garlasco e il caso Nessy Guerra

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IPA Antonino Monteleone

Lunedì 13 luglio 2026, la prima serata di Rai3 ospita con un nuovo appuntamento di Filorosso. Il programma d’inchiesta, condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, si occupa stasera in due dei casi di cronaca più complessi e dolorosi del momento: gli inaspettati sviluppi sul delitto di Garlasco e l’intricato incubo diplomatico di Nessy Guerra in Egitto.

Anticipazioni Filorosso, Garlasco: il bivio giudiziario tra Alberto Stasi e Andrea Sempio

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, è clamorosamente tornato a interessare l’opinione pubblica in questo inizio d’estate 2026. Appena un mese fa, il 12 giugno, Alberto Stasi è uscito dal carcere di Bollate in affidamento ai servizi sociali dopo aver scontato 10 anni e 6 mesi. Ma la vicenda è tutt’altro che chiusa. La Procura di Pavia ha infatti prorogato le indagini fino al 28 settembre 2026, concentrando l’attenzione su Andrea Sempio, ipotizzando un movente sessuale e disponendo una perizia psichiatrica affidata al professor Roberto Catanesi.

In collegamento a Filorosso ci sarà l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi insieme alla dottoressa Giada Bocellari. La tesi difensiva punta su una presunta discrepanza nell’orario della morte di Chiara: se l’omicidio fosse avvenuto più tardi rispetto a quanto stabilito dalle sentenze, Stasi avrebbe un alibi di ferro, poiché si trovava al computer a lavorare alla propria tesi di laurea.

Eppure la cronaca recente impone una riflessione etica. La pressione mediatica e l’odio social hanno travolto la famiglia Sempio, portando la madre di Andrea, Daniela, a un disperato tentativo di suicidio per overdose a metà giugno. Un dramma nel dramma che dimostra come la gogna mediatica possa distruggere vite prima ancora dei giudici. Molti esperti, tra cui la criminologa Roberta Bruzzone, restano scettici su questa nuova pista, definendola destinata a finire in un nulla di fatto.

Il caso Nessy Guerra: un thriller diplomatico per salvare madre e figlia

Dalla provincia pavese ci si sposta sul dramma internazionale di Nessy Guerra, la giovane donna di Sanremo trattenuta a Il Cairo in una logorante battaglia contro l’ex marito Tamer Hamouda. Accusata di un assurdo reato di adulterio in terra egiziana, Nessy sta vivendo settimane di puro terrore.

L’ultimo capitolo è avvenuto il 1° luglio 2026, quando la polizia egiziana ha prelevato Nessy sulla base di un ordine legato al diritto di visita del padre per la piccola Aisha. Il peggio è stato evitato solo grazie a un tempestivo intervento diplomatico: il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’ambasciatore Agostino Palese hanno ottenuto il rilascio immediato della nostra connazionale. Eppure, la sicurezza di Nessy è a forte rischio. Per essere liberata, ha dovuto firmare un documento in cui dichiara di abbandonare il dromilicio protetto in cui era rifugiata.

Gli ospiti e la ricerca della verità

Insieme a Monteleone e Grossi, la puntata vedrà la partecipazione del direttore di Gente Umberto Brindani, del criminologo Simone Borile, dell’antropologo forense Francesco Galassi e della youtuber Francesca Bugamelli. La nuova puntata del programma va in onda su Rai3 in prima serata e in contemporanea su RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla diretta.