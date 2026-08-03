Filorosso, le anticipazioni di stasera 3 agosto su Rai 3: si torna sul caso Garlasco. Tutti gli ospiti

Gli ospiti e le anticipazioni di "Filorosso" su Rai 3 con Antonino Monteleone: le ultime novità sul caso Garlasco e la chiusura delle indagini

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IPA Antonino Monteleone

Questa sera, lunedì 3 agosto 2026, torna in prima serata su Rai 3 il consueto appuntamento con l’approfondimento di Filorosso. Alla conduzione ritroviamo Antonino Monteleone, affiancato da Adele Grossi, pronti a guidare il pubblico in un lungo viaggio attraverso i temi più caldi della politica, della cronaca e dell’attualità nazionale e internazionale. Il programma si conferma uno spazio aperto al dibattito, arricchito da servizi sul campo, testimonianze esclusive e un parterre di ospiti trasversale che spazia dal mondo dell’informazione a quello delle istituzioni e della perizia forense.

Al centro della puntata ci saranno la complessa gestione dell’emergenza migratoria, le nuove norme sulla sicurezza giovanile e i recenti colpi di scena legati a uno dei gialli di cronaca nera più discussi d’Italia. Non si placa, infatti, l’attenzione sul caso Garlasco e sulla tragica fine di Chiara Poggi, la ventiseienne uccisa nella sua villetta di via Pascoli a Garlasco nella mattina del 13 agosto 2007. Per l’omicidio, è condannato l’ex fidanzato Alberto Stasi, ma le ultime indagini hanno aperto una serie di interrogativi che cercano ancora risposta.

Politica, memoria e sicurezza: il caso Ceuta e il ddl “anti maranza”

La prima parte della trasmissione si concentra sullo scenario internazionale focalizzandosi sul caso Ceuta. L’enclave spagnola è diventata il nuovo punto critico del confronto europeo in materia di politiche migratorie e controllo delle frontiere, sollevando interrogativi e tensioni che si riflettono direttamente anche sul dibattito politico italiano. Spazio poi all’attualità interna con gli aggiornamenti sulle proteste in Val di Susa e una doverosa parentesi dedicata al ricordo della strage di Bologna, in occasione del suo quarantaseiesimo anniversario. A commentare questo ampio blocco di argomenti ci saranno tre firme del giornalismo italiano: Paolo Mieli, Italo Bocchino e Antonio Padellaro.

Successivamente, l’attenzione si sposta sul tema della criminalità giovanile e del fenomeno delle baby gang, al centro del dibattito legislativo sul controverso ddl “anti maranza”. Le misure punitive e preventive contenute nel provvedimento vedranno un acceso confronto in studio tra esponenti politici e giornalisti: intervengono Paola De Micheli (PD), Maurizio Gasparri (Forza Italia), Matteo Pucciarelli (la Repubblica) e Massimo De Manzoni (La Verità).

I risvolti d’indagine sul caso Garlasco e dove seguire la puntata

L’ultima parte di Filorosso è interamente riservata ai nuovi sviluppi investigativi sul caso Garlasco, ritornato prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria. Antonino Monteleone cerca di fare chiarezza sugli elementi inediti emersi di recente con il contributo di un ricco parterre di tecnici e protagonisti. Tra gli interventi previsti figurano l’avvocato Antonio De Rensis, la giornalista Ilenia Petracalvina, l’ex comandante del RIS generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile, la content creator Francesca Bugamelli e Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio, per il momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’appuntamento con Filorosso è fissato per stasera, lunedì 3 agosto 2026, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Per chi preferisce la fruizione digitale, la diretta e la successiva visione on demand saranno disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. Il programma rimarrà fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda e visibile in qualsiasi orario.