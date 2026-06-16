Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

“Vorremmo sposarci dieci volte ancora per celebrare quel momento giusto, perfetto, in cui ci siamo incontrati”: lo avevano detto Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti e lo hanno fatto. A 15 anni dal matrimonio, la ballerina e il calciatore si risposano, nella stessa Palermo che fece da cornice alle prime promesse, stavolta anche assieme ai figli che nel frattempo sono nati dal loro amore. Alla grande festa in famiglia, Eleonora era splendida con un elegante completo bianco.

Matrimonio bis con Federico Balzaretti

Era il giugno del 2011 quando Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sfilarono lungo la navata della Capella Palatina di Palazzo dei Normanni come marito e moglie. A 15 anni esatti dal primo sì, i due hanno scelto di rinnovare le proprie promesse d’amore, con una romantica cerimonia nella stessa Palermo in cui si sposarono per la prima volta, la città in cui Eleonora è nata e cresciuta e dove un amico le presentò colui che sarebbe diventato suo marito.

Un gesto che conferma la complicità di una delle coppie più salde dello spettacolo. L’angelo sulle punte e il bomber del campo verde si guardano come fosse la prima volta e, per entrambi, il giorno delle nozze è il più bello della vita. “Il nostro matrimonio è stato una festa. Ci siamo divertiti come dei pazzi. E vorremmo sposarci 10 volte ancora per celebrare quel momento giusto, perfetto, in cui ci siamo incontrati” aveva anticipato lei in un’intervista.

E sabato 13 giugno 2026, il momento è arrivato. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno detto di nuovo sì, ancor più convinti della prima volta. Le celebrazioni sono iniziate con un rito di riconferma dei voti nuziali, per poi concludersi con una grande festa all’aperto cui hanno preso parte i 4 figli, le famiglie e gli amici più cari. Nel post pubblicato da Eleonara su Instagram – una vera eccezione al suo solito riserbo – si mostra la grande famiglia sorridente come mai, tra momenti di tenerezza e danze scatenate. La prima volta si erano diverti come dei pazzi e anche la seconda non è stata da meno.

Il raffinato look di Eleonora Abbagnato

L’intera famiglia era elegantissima e en pendant. Per la cerimonia Eleonora e Federico hanno scelto entrambi un completo in seta bianca. Giacca e pantaloni oversize per lui, gonna longuette e morbida blusa per lei. L’etoile ha completato il look con delle classiche decoltè dal tacco alto e un paio di romantici orecchini a forma di fiore. I lunghi capelli biondi erano raccolti in una coda morbida, mentre il make-up era leggero e naturale.

In un interessante contrasto cromatico, i figli erano in total black: i maschietti elegantissimi in giacca (ma senza cravatta) e le femminucce splendide in fluttuanti prendisole dalle spalline sottili. Per la festa serale, la sposa si è concessa un cambio look, decisamente scenografico. Eleonora ha concluso i festeggiamenti avvolta in un sensuale vestito nude, completamente cosparso di luminosissimi glitter, da vera stella.

L’amore della famiglia allargata

Nel corso del tempo Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato hanno costruito una splendida famiglia. Quando si sono conosciuti, l’ex calciatore era già padre di due bambine, Lucrezia e Ginevra, oggi 20 e 18 anni. “Le sue figlie mi hanno accettato subito” raccontò la ballerina a Vanity Fair, e oggi sono orgogliose sorelle maggiori di Julia e Gabriel, i figli di Eleonora e Federico arrivati nel 2012 e nel 2015.