Barra, il messaggio per Chiambretti: “Il mio cuore è spezzato”

Francesca Barra ha condiviso su Instagram una commovente dedica per il suo amico e collega Piero Chiambretti, che in queste ore ha subito un terribile lutto. Si è spenta sua mamma Felicita, all’età di 83 anni e la giornalista ha pubblicato un messaggio di cordoglio.

“Ho appena appreso la notizia della morte della cara Felicita, poetessa e madre straordinaria di Piero Chiambretti” – ha scritto Francesca Barra su Instagram, condividendo una semplice foto nera. “Il mio cuore è spezzato. Piero caro, siamo tutti con te. Non ho altre parole. Vola farfalla… e dai la forza al nostro grande Piero. Sii forte”. Le dolci e toccanti parole della conduttrice arriveranno sicuramente a Chiambretti, che è ancora ricoverato presso l’Ospedale Mauriziano di Torino.

Lui e sua madre erano stati portati presso l’istituto piemontese lo scorso lunedì 16 marzo, a seguito di sintomi più seri di quelli di una semplice influenza stagionale. Purtroppo, le condizioni dell’anziana donna si sono aggravate sino al drammatico esito. A dare la notizia, qualche ora fa, è stata Vladimir Luxuria che, sul suo profilo Twitter, ha scritto: “La mamma di Piero Chiambretti non ce l’ha fatta, le mie più sentite condoglianze”. Anche Luca Telese ha condiviso il suo dolore sui social: “Ho avuto la fortuna di conoscere Felicita venti anni fa: una donna ironica, intelligente, spumeggiante. Bastardo corona, ci hai sottratto anche lei”.

In molti si stanno unendo a Piero in questo momento così difficile. Lo scorso 9 marzo il conduttore aveva annunciato su Instagram la sospensione della sua trasmissione #CR4 – La Repubblica delle Donne, sulla scia dei numerosi provvedimenti simili presi dall’emittente per rispondere alle più ristrette misure di sicurezza richieste in un periodo d’emergenza. Proprio nello studio di #CR4, Chiambretti ha collaborato con Francesca Barra e ha stretto con lei un sodalizio ancora più forte. La giornalista è ospite fissa del programma del suo caro amico, dove tiene la sua rubrica Tutti alla (s)Barra, che la vede commentare i principali fatti d’attualità.

Ed è proprio in onore del bellissimo rapporto che i due hanno instaurato nel corso degli anni che Francesca ha dedicato queste splendide parole a Piero, per supportarlo in un momento drammatico della sua vita.