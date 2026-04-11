Elodie e Franceska, la dichiarazione romantica su Instagram: “Amore mio”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Procede a gonfie vele la storia d’amore fra Elodie e Franceska. Un legame ormai fortissimo, vissuto alla luce del sole dalla cantante e dalla ballerina. E su Instagram le due sembrano più felici che mai fra abbracci, sguardi complici e dichiarazioni d’amore.

Elodie e Franceska innamorate su Instagram: la dedica romantica

Gli ultimi scatti pubblicati da Elodie su Instagram raccontano una nuova pagina della sua vita. Quella vissuta accanto a Franceska con cui il legame è ormai fortissimo. Un amore cresciuto fra i palchi dei concerti e i backstage, fatto di viaggi, sorrisi e grande complicità. Ma anche di gesti semplici, come la dichiarazione d’amore apparsa sotto il post di Elodie.

Nel carosello di foto pubblicato dalla cantante vediamo le due donne innamorate e sorridenti. Momenti di vita quotidiana commentati da tantissimi fan, ma soprattutto da Franceska che sotto gli scatti di coppia ha scritto: “Amore mio”, con tanto di cuore rosso. Una vera e propria dichiarazione romantica che racconta un sentimento profondo e importante.

Solo qualche giorno fa proprio Franceska Nuredini aveva parlato del suo rapporto con Elodie, conosciuta grazie al suo lavoro di ballerina.

“Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili – aveva confidato a Le Mile Magazine -. Tra le più significative c’è stato l’ultimo tour con l’artista Elodie. È stata un’esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata nel mio lavoro”.

L’addio a Iannone e il colpo di fulmine di Elodie per Franceska

L’amore per Franceska sarebbe arrivato all’improvviso nella vita di Elodie. Un colpo di fulmine capace di spingerla a mettere fine alla sua relazione con Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp e la cantante infatti erano legati da tempo ed erano arrivati a parlare persino di matrimonio e figli.

Alla fine però Elodie avrebbe seguito il suo cuore, iniziando una love story con la ballerina conosciuta durante il suo tour. Classe 2003, Franceska è nata a Subiaco ed è cresciuta a Genova. Fin da bambina ha coltivato la passione per la danza, iscrivendosi Liceo Coreutico Piero Gobetti, dove ha costruito una solida base tecnica che spazia dalla danza classica al contemporaneo, dall’hip hop al jazz funk.

Lavora ormai da anni come professionista, muovendosi con disinvoltura tra televisione, musica e moda. Le prime apparizioni in tv risalgono al 2019, con la partecipazione a L’Anno che verrà condotto da Amadeus, seguita da esperienze in Il Cantante Mascherato su Rai 1, Quelli che il calcio e lo show Enjoy su Italia 1, fino a Michelle Impossible su Canale 5.

In ambito musicale è apparsa nel videoclip di J-Ax e ha affiancato sul palco artisti come Sfera Ebbasta. La vera consacrazione però è arrivata con il tour nei palazzetti di Elodie, dove è entrata nel corpo di ballo stabile contribuendo a coreografie incentrate su temi di libertà e uguaglianza, un’esperienza che lei stessa ha sempre definito come la più significativa della sua carriera e che le ha regalato anche il grande amore.