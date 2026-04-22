Elodie e Franceska sempre più innamorate: spuntano gli anelli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Elodie e Franceska sono sempre più innamorate e la loro love story procede a gonfie vele, coronata da un regalo importante: una coppia di anelli che le due si sono scambiate.

Elodie e Franceska, spuntano gli anelli

Ormai Elodie e Franceska non si nascondono più e sono decise a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. L’intesa fra le due, documentata da scatti su Instagram e dediche romantiche, è più forte che mai. Un sentimento importante che la ballerina e la cantante avrebbero deciso di raccontare anche attraverso un gesto importante, ossia la scelta di indossare degli anelli.

A notarlo i fan più attenti di Elodie che, quando la cantante era apparsa sul palco insieme all’ex Marracash, avevano notato un anello di zirconi all’anulare sinistro. Lo stesso anello che, qualche ora dopo, ha sfoggiato Franceska in alcune Stories su Instagram.

Nonostante il grande interesse nato intorno alla loro relazione, Franceska ed Elodie non hanno mai parlato apertamente del loro legame. La scintilla sarebbe scattate durante il tour dell’ex concorrente di Amici, quando Elodie era ancora fidanzata con Andrea Iannone. Per diverso tempo la cantante si sarebbe sentita combattuta, poi avrebbe deciso di seguire la passione per Franceska, segnando la fine della relazione con il campione di MotoGp.

L’amore di Elodie e Franceska, dal tour alla convivenza

Terminato il tour Elodie e Franceska erano partite insieme per un viaggio in Thailandia. “Non saprei bene come riassumere questo viaggio – aveva scritto sui social la ballerina 24enne, dedicando parole importanti alla popstar -, ma voglio dire sicuramente che per la prima volta nella mia vita mi sono sentita parte di qualcosa di grande, importante e necessario. Grazie a te Elodie – aveva aggiunto, mostrando tutta la sua ammirazione per Elodie – che sei un’artista e soprattutto una persona incredibile che trasmette soltanto il bene e l’amore a chi ti sta intorno e alla gente che ti guarda, sei coinvolgente, di cuore, ca***ta e anche un po’ sensibile, ci hai dato la possibilità di rappresentare insieme e a te la cosa più importante in questo mondo. Uguaglianza”.

Poi il ritorno a Milano e la scelta di andare a convivere. Ma soprattutto un rapporto che, nel giro di pochi mesi, sarebbe divenuto essenziale per entrambe. Chi conosce bene Elodie è convinto che la cantante sia innamoratissima della compagna e pronta a impegnarsi per far durare a lungo questa relazione. La scelta di indossare degli anelli, come pegno d’amore, sarebbe l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante la relazione fra le due.

Qualche giorno fa Franceska aveva raccontato in un’intervista dell’esperienza sul palco con Elodie, parlando, anche se velatamente e mai in modo diretto, del loro rapporto.

“Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili – aveva svelato a Le Mile Magazine -. Tra le più significative c’è stato l’ultimo tour con l’artista Elodie. È stata un’esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata nel mio lavoro”.