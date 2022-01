Sergio Mattarella: chi sono i figli Laura, Bernardo e Francesco

Sergio Mattarella, che da anni ricopre la più alta carica dello Stato, ha avuto un lunghissimo matrimonio con Marisa Chiazzese, sin quando la donna non si è spenta a causa di un tumore. Dal loro amore sono nati tre figli: il primogenito Bernardo Giorgio, Laura, l’unica femmina, e l’ultimo arrivato Francesco. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Sergio Mattarella, chi sono i figli

Il Presidente della Repubblica è stato sposato con Marisa fino al 2012, anno in cui è rimasto dolorosamente vedovo. Ma i loro tre figli sono rimasti sempre al suo fianco, e lo hanno supportato nel lungo percorso che lo ha condotto al Colle. Ancora oggi sono loro i primi a dare sostegno a Sergio Mattarella, e sebbene tutti e tre siano abbastanza riservati, sono finiti inevitabilmente sotto l’occhio attento dei riflettori. Vediamo dunque chi sono i figli di Mattarella.

Il primogenito Bernardo Giorgio, nato a Palermo nel 1968, porta il nome di suo nonno da parte paterna, che ha avuto una lunga carriera politica. Seguendo le orme di papà Sergio, si è laureato in Giurisprudenza e ha proseguito i suoi studi sia all’estero che in Italia, vantando un notevole curriculum come avvocato. Da anni è professore ordinario di Diritto Amministrativo, ma all’attività accademica ha unito l’impegno politico. Nel 2014, infatti, Bernardo ha gestito l’ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla sua vita privata non sappiamo molto, se non che ha due figli: Sergio e Piergiorgio.

Anche l’ultimogenito del Presidente della Repubblica, Francesco, è molto riservato. Su di lui non si hanno informazioni, se non che è anch’egli un bravo padre di famiglia. Ha infatti un figlio di nome Lauro, che abbiamo conosciuto quando Mattarella ha portato con sé tutti i suoi nipoti durante l’udienza con Papa Francesco.

Laura Mattarella, la “First Lady”

L’unica che non ha mai evitato le luci dei riflettori è Laura, la secondogenita di Sergio Mattarella. Il suo nome è un omaggio al nonno materno, Lauro, grande accademico e giurista. Tenendo fede a quelli che sono da sempre gli obiettivi della famiglia Mattarella, anche lei si è laureata in Giurisprudenza e ha per anni esercitato la professione di avvocato in ambito amministrativo. Tuttavia, ha rinunciato alla sua carriera nel 2015 per ricoprire un ruolo ben più importante: quello di First Lady italiana.

Al momento della sua elezione come Presidente della Repubblica, infatti, Sergio era già vedovo da qualche anno. E come di consuetudine in questi casi, a fare le veci di sua moglie è stata la figlia Laura. È lei ad accompagnarlo durante gli eventi ufficiali, e lo ha seguito in tantissimi appuntamenti all’estero (ha partecipato, ad esempio, a visite in Paesi come il Vietnam, il Camerun, l’Argentina e la Giordania).

Sebbene sia molto impegnata, Laura non ha certo rinunciato alla vita privata. Nata a Palermo, vive da anni a Roma ed è sposata da tempo con Cosimo Comella. Da lui ha avuto tre figli (Manfredi, Costanza e Maria Chiara) che ha cresciuto con passione e amore, riuscendo perfettamente a conciliare la famiglia con la sua difficile carriera.