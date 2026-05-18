Camila Cabello, il duetto a sorpresa con Laura Pausini: “Sei il mio mito”

Camila Cabello ha raggiunto Laura Pausini sul palco di Miami per cantare "Víveme": il duetto ha mandato in visibilio i fan

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Camila Cabello

A volte basta una canzone per accorciare le distanze tra generazioni, lingue e percorsi artistici. È quello che è successo a Miami, dove Laura Pausini ha regalato al pubblico una sorpresa capace di scaldare i cuori anche di chi non era presente: sul palco con lei è arrivata infatti Camila Cabello, visibilmente felice di condividere un momento così importante con la cantante italiana.

La serata aveva già un significato particolare. Laura Pausini si esibiva nel giorno del suo compleanno, durante una tappa americana dello Yo canto World Tour 2026-2027, davanti a un pubblico numerosissimo. Poi è arrivata la sorpresa: la cantante cubano-messicana ha fatto il suo ingresso sul palco e, in pochi istanti, la serata ha preso una piega ancora più emozionante.

Camila Cabello duetta con Laura Pausini

Il Kaseya Center di Miami ha accolto Laura Pausini sabato 16 maggio, in una delle tappe più attese del suo tour mondiale. Sul palco, tra un brano e l’altro dei più amati della sua carriera, è arrivato anche il momento pensato per sorprendere la platea: Camila Cabello ha raggiunto la cantante e le due hanno interpretato Víveme, versione in spagnolo di Vivimi.

L’effetto è stato immediato. Da una parte la voce di Cabello, legata al pop internazionale e alla sua identità latina; dall’altra quella di Pausini, che da anni porta la musica italiana nel mondo. La canzone è diventata così un ponte naturale tra due universi molto diversi tra loro, ma capaci di parlarsi senza forzature.

Non era solo una trovata da grande show, però. La complicità tra le due artiste è apparsa sincera, fatta di sguardi, sorrisi e di quella leggerezza che spesso rende i momenti più semplici anche i più memorabili. E il pubblico, naturalmente, ha risposto con entusiasmo.

“Sei una regina”: l’affetto tra le due cantanti

Al termine del duetto l’atmosfera si è fatta ancora più affettuosa. Camila Cabello si è rivolta alla cantante romagnola con un augurio diretto e pieno di ammirazione: “Buon compleanno regina! Ti adoro”.

Laura Pausini ha poi spiegato che quel momento non era nato per caso, ma da un suo desiderio preciso. “Tu sei il mio regalo di compleanno. Quando tutti quelli che lavorano con me mi hanno chiesto che cosa volessi, io ho risposto che non avrei voluto qualcosa di materiale, ma che mi sarebbe piaciuto cantare con te. Quando mi hai detto che saresti venuta sono stata così felice”.

Camila Cabello, dal canto suo, ha ricambiato con parole altrettanto calorose: “Per te qualsiasi cosa, tu sei una regina e questo per me è un sogno. Ora torno a godermi il resto dello show con il pubblico di Miami”. In pochi secondi, quindi, il palco si è trasformato in uno scambio di stima reciproca: una cosa più unica che rara nel mondo dello showbiz contemporaneo e, proprio per questo, molto apprezzato.

Camila Cabello, il legame con la musica di Laura Pausini

La parte più personale della storia è arrivata dopo, quando la cantante cubano-messicana ha condiviso sui social un frammento dell’esibizione. Nel suo messaggio, la cantante ha raccontato di aver cantato quel brano da ragazzina, nella sua stanza, quando aveva dodici anni. Un ricordo molto intimo che rende ancora più forte l’immagine di lei, anni dopo, accanto a Laura Pausini davanti a migliaia di persone. La dedica è stata dolcissima: “La voce di una dea, ti voglio bene, è un onore cantare con te”.