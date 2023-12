Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più amate del piccolo schermo ma, nonostante ciò, ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Ecco perché la protagonista di Blanca soltanto in rare occasioni ha parlato della relazione con Davide Marengo, con il quale vive una storia d’amore ormai da ben sei anni. Una storia solida e profonda sulla quale non ha mai svelato molti particolari.

Davide Marengo, dalla fotografia all’esordio alla regia

Classe 1972, Davide Marengo è nato a Napoli ma ha vissuto a Roma, dove ha iniziato a lavorare nel mondo della fotografia per poi avvicinarsi a quella che a tutti gli effetti sarebbe diventata la sua carriera. I suoi primi lavori da regista sono stati principalmente cortometraggi e documentari, ma ha anche prestato il suo talento per la realizzazione di videoclip musicali di cantanti famosi come Biagio Antonacci, Daniele Silvestri e Carmen Consoli.

A fargli guadagnare il primo riconoscimento importante è stato il documentario Craj, uno scorcio sulla musica popolare pugliese che prende le mosse dall’omonimo spettacolo ideato e scritto da Teresa De Sio, con la collaborazione di Giovanni Lindo Ferretti. Presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2005, ha vinto il premio “Lino Miccichè” come Miglior opera prima, durante le Giornate degli Autori. Craj è stato candidato anche al Nastro d’argento, come miglior documentario uscito in sala.

Dal cinema alle serie tv (come Il Cacciatore)

Sempre alla Puglia è dedicato un altro lavoro importante del regista: il rockumentary Dall’altra parte della luna, diretto nel 2007 insieme a Dario Baldi e che ha raccontato sette mesi di lavoro della celebre band salentina di Giuliano Sangiorgi, i Negramaro. Nello stesso anno è arrivato l’esordio al cinema di finzione con Notturno bus, film noir in cui ha diretto Giovanna Mezzogiorno, Valerio Mastandrea ed Ennio Fantastichini.

Non tutti sanno, però, che Davide Marengo ha diretto alcuni episodi di serie tv tra le più amate e seguite degli ultimi anni, da Sirene alla terza stagione di Boris (che ha curato integralmente), fino a Il Cacciatore con Francesco Montanari e, in ultimo, la serie di nuova uscita Un’estate fa con Lino Guanciale. Come se non bastasse, Marengo ha diretto anche alcuni famosi spot pubblicitari, incluso quello della Breil che ha visto protagonisti Nicolas Vaporidis e Laura Chiatti.

Maria Chiara Giannetta e la storia d’amore con Davide Marengo

La protagonista di Blanca e Don Matteo è sempre stata riservata e ha cercato di tenere lontano dal gossip l’amore con il compagno Davide Marengo. Una delle poche eccezioni è stata un’intervista del 2022 a Vanity Fair, in cui per la prima volta ha confermato la relazione: “L’amore credo sia molto importante. Deve essere un qualcosa che ti arricchisce e che non ti ostacola. E io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato”.

“Sono felice, anzi sono noiosamente felice“, aveva detto in quell’occasione, confermando la convivenza e il profondo sentimento che ancora oggi li lega. Di Marengo ha parlato di nuovo al settimanale Oggi, spiegando che la differenza d’età (di ben 20 anni) non è mai stata d’ostacolo al loro rapporto: “Quella anziana sono io. Davide scherza: ‘Pensavo di essermela presa giovane e invece ho toppato’. Dentro dimostro almeno 65 anni, gli altri escono e io resto sul divano. Davide, invece, fisicamente sembra un trentenne”.

Di matrimonio, al momento, la bella attrice non ne vuole sapere: “Non ci interessa. Mi sposerei solo per una questione di diritti”, ha detto, spiegando che anche i figli non sono una priorità. “Non è il momento di togliermi dal mercato e fermarmi”, ha concluso.