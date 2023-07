“Don Matteo”, video di coppia sofferto: i fan temono il doppio addio

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Quando si parla di amatissime fiction italiane, è facile incappare sul web in voci di corridoio di ogni genere. Solitamente si parla di clamorosi addii o tanto agognati ritorni. Nel caso di Don Matteo il protagonista di queste ipotesi, spesso avventate, non può che essere Terence Hill.

In questo caso, però, non si parla di lui, che ha lasciato la fiction nelle mani di Raoul Bova, ovvero Don Massimo, rapidamente apprezzato e accolto dal pubblico. Le voci che si alternano riguardano Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. I due hanno così deciso di prendere la situazione nelle proprie mani, raccontando esattamente come stanno le cose.

Don Matteo: addio o rinnovo

Video condiviso sui profili ufficiali Instagram di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Un filmato amatoriale, girato con il cellulare, a tema chiaramente Don Matteo ma, in apparenza, dai toni privati e un po’ mesti.

Il pubblico è preoccupato e l’attore inizia col dire come i due abbiano provato più volte a registrare il tutto, data la difficoltà: “Non è proprio facilissimo. Tanti percorsi sono bellissimi e siamo veramente fortunati nel parteciparvi. Siamo contenti di quello che abbiamo vissuto e, credo di parlare a nome di tutti e due, abbiamo partecipato a tante stagioni di Don Matteo, ma adesso – pausa teatrale – ci siamo ancora!”.

Piccolo trauma iniziale, per quanto Giannetta faticasse enormemente a trattenere le risate, ma poi splendida notizia per i fan della fiction Rai.

Don Matteo: nuovi protagonisti

Per quanto il video, divertente e leggero, confermi la presenza di Anna Olivieri e Marco Nardi, offre anche un’altra informazione rilevante. Sul set di Don Matteo sta per cambiare tutto ancora una volta.

Gli spettatori più attenti lo hanno di certo capito ma, in caso di dubbi, ecco cosa accadrà nella quattordicesima stagione dell’amata serie, che sarà la prima con Raoul Bova fin dalle prime battute. Un nuovo inizio a tutti gli effetti, come suggerito appunto da Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta.

I due hanno infatti sottolineato di non poter rivelare per quante puntate saranno presenti in questa stagione. Ciò lascia pensare che il loro coinvolgimento nella trama sarà quantomeno marginale. Il loro arco narrativo si è concluso e, dopo tante pene d’amore, sono finiti insieme per la gioia di tutti.

Largo ad altre storie, quindi, con i due però pronti a fare da ponte tra passato e presente, offrendo ulteriori dettagli sull’evoluzione dei propri personaggi. Spazio a dieci nuove prime serate, ovvero ben venti mini film, considerando la durata di ogni episodio.

Sappiamo che i nuovi protagonisti di Don Matteo 14 saranno il capitano Diego Martini e la P.M. Vittoria Guidi. Il pubblico imparerà a legarsi a questa nuova coppia, che offrirà l’ormai ben noto plot sentimentale, colmo di colpi di scena.

Il personaggio di Diego sarà interpretato da Eugenio Mastrandrea, la cui carriera prosegue a gonfie vele. Lo vedremo infatti in The Equalizer 3, al fianco di Denzel Washington, dopo From Scratch insieme con Zoe Saldana.

Il suo personaggio sarà pronto a tutto pur di riconquistare la sua ex fidanzata, interpretata da Gaia Messerklinger, ben nota sul piccolo schermo. Ha infatti preso parte a fiction come Le tre rose di Eva, Nero a metà, Le indagini di Lolita Lobosco e non solo.