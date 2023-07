Fonte: IPA Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast della prima stagione in foto

“Blanca 2 è una bomba”, così Maria Chiara Giannetta definisce la seconda stagione della fortunatissima serie di cui è protagonista. L’attrice ha infatti condiviso su Instagram le prime immagini della fiction che vedremo su Rai 1 dal 5 ottobre e guardandole non possiamo darle torto.

Blanca 2, le prime immagini

Dunque, l’attesa sta quasi per finire per Blanca. Dopo l’addio dato al ruolo di Capitana in Don Matteo, arrivato alla 14 stagione, Maria Chiara Giannetta consola i suoi fan promettendo un ritorno in grande stile e più che scoppiettante per la stagista poliziotta che ha la particolarità di non vedere ma di intuire con più prontezza dei suoi colleghi la pista giusta per risolvere intricati crimini.

Al fianco di Blanca, alias Maria Chiara Giannetta, ci sono sempre Giuseppe Zeno che interpreta Michele Liguori, Pierpaolo Spollon, il doppiogiochista Nanni, ed Enzo Paci che dà il volto a Mauro Bacigalupo.

La Giannetta ha condiviso sul suo profilo Instagram il trailer della seconda stagione di Blanca. In queste prime immagini ritroviamo la protagonista sagace e ironica come sempre, coi suoi abiti dai colori brillanti che certo non passano inosservati e che sono quasi una compensazione del mondo oscuro che la circonda a causa della sua cecità. La poliziotta è sempre guidata dalla sua fedele cagnolina, Linneo, che a dispetto del nome è appunto una cagnolina.

Ma la cosa più inquietante è che dal trailer si intuisce che Blanca viene coinvolta nell’esplosione di una bomba, tanto da finire in ospedale. Chi ha commesso l’attentato e perché ovviamente è top secret, così come non si capisce quanto siano gravi le conseguenze di questo atto criminoso per la protagonista.

Blanca 2, quando va in onda

Probabilmente molte cose ruoteranno attorno alla bomba, visto che la stessa Giannetta nel presentare su Instagram la seconda stagione, scrive: “Questa seconda stagione sarà “UNA BOMBA”!”. E i suoi fan non vedono l’ora di vederla come commentano: “Non vedo l’oraaaaaaa 😍😍😍😍”; “Vi aspettiamo”. “Non vedo l’ora! E speriamo che anche Liguori faccia un passo avanti”, sì perché tra Bianca e Liguori c’era del tenero nella passata stagione, ma la storia non era propriamente decollata. Dunque, qualcuno spera che finalmente qualcosa di concreto accada tra i due. Non mancano le battute ironiche tra i follower di Maria Chiara: “@mariachiaragiannetta_official dopo tutta sta Fatica … fallo pure esse brutto !! 🤣🤣🥵❤️‍🔥❤️‍🔥”.

Per scoprire cosa accadrà a Blanca bisogna attendere il 5 ottobre, quando su Rai 1 verrà trasmessa la prima puntata della seconda stagione.

Maria Chiara Giannetta al Giffoni Film Festival

Intanto, la protagonista di Blanca si è presa una pausa dal set di Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova per andare al Giffoni Film Festival che si sta svolgendo in questi giorni, fino al 29 luglio, nella città campana in provincia di Salerno.

La Giannetta ha confessato di essere entusiasta per la partecipazione a questo evento: “Le colleghe mi hanno parlato di Giffoni come di un’esperienza unica e volevo sperimentarla a tutti i costi” e si è molto commossa quando è stata insignita del Giffoni Award dichiarando: “Non dovrei dirlo ma sono più emozionata qui che a Sanremo. Per non farmi mangiare dall’emozione tentavo di tenerla a bada, qui invece la faccio fluire fuori ed è una grande libertà”.

L’attrice si è soffermata anche su diversi temi sensibili che toccano i più giovani, come quello dell’invisibilità, a proposito del quale ha detto: “Per me è partito da piccola, quando ero adolescente e non mi sentivo per niente socievole. Ero simpatica e aperta a scuola ma poi me ne stavo sempre a casa, dove mi sentivo sicura e non avevo paura. La realtà era che non avevo il coraggio di venir fuori da me stessa. Come l’ho superata? Iniziato a chiedermi cosa mi piacesse e inseguendolo con tutto me stessa. Quindi, ragazzi se amate il cinema poi vi dirà dove andare”.