Armani veste Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022

Sanremo 2022, i look del 3 febbraio, terza serata

Maria Chiara Giannetta salirà questa sera per la prima volta sul palco dell’Ariston. Sarà l’attrice ad affiancare Amadeus durante la quarta puntata del Festival di Sanremo 2022. Sale intanto l’attesa per i suoi abiti, che saranno firmati dal Re, Giorgio Armani, che ha vestito anche altri protagonisti di questa edizione.

Maria Chiara Giannetta sceglie Armani per Sanremo 2022

L’eleganza di Giorgio Armani farà da padrona nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Sarà infatti lo stilista a vestire la co-conduttrice di questa sera, l’attrice Maria Chiara Giannetta, per la prima volta su questo importante palco.

“A partire dal look sarà sottoposta a una “vivisezione” mediatica a cui non sono abituata” aveva riflettuto l’attrice, diventata nota grazie a fiction molto amate come Don Matteo e Blanca, sulle pagine di Vanity Fair. Ai suoi abiti ci hanno pensato gli esperti Armani. “Mi fido di loro” confessa la Giannetta, che si è affidata totalmente alla maison. “Ho solo detto che amo le minigonne e i pantaloni, odio le misure longuette e vorrei sentirmi a mio agio, senza snaturare la mia personalità”. Dunque niente lunghi abiti da sera come da tradizione?

Una scelta importante non solo di stile, ma anche perché Giorgio Armani è stato tra i primi nel 2020 ad annullare le sfilate della settimana della moda milanese, per dare spazio alla salute pubblica, come priorità per tutti, e ad avviare raccolte fondi per la ricerca sul Covid-19 e le terapie intensive.

Non ci resta quindi che scoprire quali look ha pensato Armani con i suoi collaborati per la più giovane conduttrice di questa edizione del Festival. Intanto Maria Chiara Giannetta assicura che punterà sul far conoscere al grande pubblico la sua personalità, per lei Sanremo è una vetrina per presentarsi al di fuori dei personaggi che l’hanno resa nota e per essere finalmente se stessa.

Armani a Sanremo: ecco chi ha vestito

Armani non è nuovo sul palco dell’Ariston: nel corso delle edizioni sono stati suoi gli abiti più belli di conduttrici e artisti. Lo scorso anno aveva vestito Serena Rossi. E anche quest’anno la maison torna a Sanremo 2022 vestendo non solo Maria Chiara Giannetta, ma anche Fiorello, spalla di Amadeus durante la prima serata, che ha scelto lo stilista per tutti e tre gli anni al Festival.

Non vedremo Luca Argentero, assente per motivi familiari, ma anche lui aveva scelto Armani, così come ha fatto Cesare Cremonini, super ospite della seconda puntata, con la sua giacca shiny e quella blu navy. L’unica cantante in gara che ha scelto di indossare abiti dello stilista italiano è stata Ana Mena: dal look rosso ispirato a Ariana Grande, all’abito nero Emporio Armani interamente disegnato dalla maison e lo stylist della cantante, Giuseppe Magistro, per la terza serata. Non solo Magistro anticipa che nella puntata di questa sera dedicata ai duetti la cantante spagnola illuminerà l’Ariston con un abito bianco in chiffon e ricami, mentre per la serata finale arriverà un vestito dall’Archivio Armani, per seguire l’idea di moda riutilizzabile e non più usa getta, come auspicato da Re Giorgio negli ultimi anni.