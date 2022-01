Sanremo 2022, Cesare Cremonini ospite: è la sua prima volta al Festival

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Un’attesa che è quasi giunta al termine, quella per il Festival di Sanremo. Il conduttore Amadeus, in diretta al TG1, ha svelato anche il nome del secondo superospite che salirà sul palco dell’Ariston dopo l’annuncio del primo, l’attore e regista Checco Zalone, che porterà al Festival una ventata di leggerezza, ma non solo.

Sanremo, il secondo superospite è Cesare Cremonini

Il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato al TG1 il secondo superospite. Il suo nome era già sulla bocca di molti, e finalmente è arrivata la conferma: Cesare Cremonini salirà sul palco dell’Ariston.

Il conduttore e il superospite hanno scherzato nel video andato in onda al TG1, mettendo in piedi un siparietto divertente. “Mai stato a Sanremo, una lunga carriera” così ha introdotto Amadeus il secondo nome, quello del cantautore bolognese. Proprio così, per Cesare Cremonini sarà la prima volta sul palco di Sanremo: una carriera che vanta davvero grandissimi successi meritati, uno dopo l’altro senza mai fermarsi.

Partito dall’era dei Lunapop e dal successo con 50 Special, Cesare Cremonini da anni ha intrapreso un percorso da solista che è stato sempre in crescendo.

Il 25 febbraio 2022 sarà disponibile il nuovo lavoro del cantautore bolognese, intitolato La ragazza del futuro, registrato tra Bologna, Los Angeles e Londra. Non è impensabile il fatto che possa anticipare qualcosa proprio su un palco così importante come quello di Sanremo, oltre a ricordare alcuni brani di successo della sua carriera (e ce ne sarebbero davvero tanti).

Prima di lui era stato annunciato l’attore comico Checco Zalone, ma non è ancora stata svelata la serata in cui sarà presente con precisione. L’unica cosa di cui abbiamo la certezza è che sarà un momento indimenticabile per la kermesse, sicuramente pieno di ironia ma anche di riflessione, perché Zalone ha il suo marchio di fabbrica: scherza, fa ridere molto, ma fa anche pensare e riflettere tra le risate.

Sanremo 2022, le serate del Festival prendono forma

Conosciamo i cantanti in gara che presenteranno i loro brani inediti, ma non tutto è stato ancora svelato. Dopo varie indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi, finalmente sembra che tutto stia prendendo forma anche per il pubblico che è in impaziente attesa per quella che è la settimana d’oro della televisione italiana.

Sempre allo stesso modo, quindi attraverso un collegamento in diretta al TG1, Amadeus ha annunciato le cinque co-conduttrici che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston durante le cinque serate della musica. Cinque donne diverse tra loro, ma ognuna con una qualità importante con cui sicuramente riusciranno a portare una ventata di bellezza e talento sul palco del Festival più importante della canzone italiana.

La prima serata, che andrà in onda martedì 1° febbraio 2022, accanto ad Amadeus sul palco di Sanremo ci sarà la storica attrice Ornella Muti; a seguire, nella seconda serata, Lorena Cesarini, volto noto soprattutto per il suo ruolo in Suburra-La Serie; per terza raggiungerà Amadeus sul palco Drusilla Foer, attrice, ballerina, star con un grande seguito anche sul web; seguiranno l’attrice Maria Chiara Giannetta e, in chiusura per l’ultima serata, l’iconica Sabrina Ferilli.