Sanremo 2022, Amadeus sferra il colpo vincente: Checco Zalone è il primo superospite

Festival di Sanremo 2022: le date, il cast e le prime indiscrezioni

Se ne parlava ormai da anni, ma ogni indiscrezione si è sempre conclusa con un nulla di fatto. Stavolta però Amadeus c’è riuscito: sul palco del Festival di Sanremo 2022 arriverà uno dei superospiti più attesi di sempre, l’attore comico Checco Zalone. Un’ulteriore conferma di ciò che già sospettavamo, ovvero che questa edizione della kermesse musicale sarà davvero speciale.

Sanremo 2022, Checco Zalone superospite

La notizia è ufficiale: Checco Zalone salirà sul palco dell’Ariston in una delle cinque serate in cui si terrà il Festival di Sanremo 2022. Non sappiamo ancora quando potremo vederlo, ma di certo la sua partecipazione sarà uno di quei momenti che rimarranno impressi a lungo nella storia della tv. La sua comicità è infatti strepitosa, in grado di conquistare chiunque e di regalare istanti di puro divertimento al pubblico (in teatro o a casa, poco importa). Amadeus aveva già da tempo messo gli occhi sull’attore pugliese, sperando di riuscire a convincerlo.

Un’impresa che probabilmente si è rivelata più difficile del previsto: in passato, Checco Zalone aveva spiegato i motivi della sua ritrosia. “Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo” – aveva ammesso qualche anno fa, quando avevano iniziato a girare voci sulla sua presenza a Sanremo. In quell’occasione – era il 2019 – sembrava quasi cosa fatta, ma il comico aveva dovuto rinunciare perché impegnato nelle riprese del suo film Tolo Tolo, che si sono svolte in Kenya. Questa volta però è fatta, e finalmente i suoi tantissimi fan potranno seguirlo anche al Festival.

Cosa sappiamo sul Festival di Sanremo 2022

Checco Zalone è quindi il primo superospite annunciato di questa edizione del Festival di Sanremo, al via il prossimo 1° febbraio 2022. Al suo nome se ne aggiungeranno sicuramente molti altri, visto che da sempre la kermesse canora è l’occasione perfetta per portare in scena alcuni dei protagonisti più amati del mondo dello spettacolo (italiano e internazionale). Per il momento, tuttavia, vige il massimo riserbo. A dir la verità, Amadeus sembra molto impegnato nel far sì che quest’anno il Festival sia una vera sorpresa, visto che manca meno di un mese al suo esordio e le notizie sono ancora annunciate con il contagocce.

Non sappiamo, ad esempio, chi sarà al suo fianco nella conduzione. Se la presenza di Fiorello sembra ormai assodata, non ci sono novità sui nomi di eventuali co-conduttrici: secondo le indiscrezioni, Amadeus starebbe valutando l’idea di portare all’Ariston una presentatrice diversa ogni sera, come aveva già fatto lo scorso anno. Molte sono le protagoniste della scena televisiva (e musicale) italiana tra cui scegliere. Una delle più quotate è Anna Tatangelo, che proprio quest’anno festeggia il ventennale della sua vittoria a Sanremo – era il 2002, e aveva conquistato tutti con la splendida Doppiamente fragili.

Sono invece ormai noti da settimane i concorrenti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. La lista dei Big in gara è stata comunicata lo scorso dicembre, e poco dopo a questi cantanti si sono aggiunti i primi tre classificati di Sanremo Giovani. Il cast, almeno dal punto di vista musicale, è dunque già al completo. Non resta che attendere qualche settimana ancora: le sorprese, ne siamo sicuri, non mancheranno.