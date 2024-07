Checco Zalone e Mariangela Eboli, è addio dopo le voci di crisi

Dopo tante voci, alcune non vere, Checco Zalone avvia le pratiche per la separazione: è finita con la madre delle sue figlie

Fonte: IPA Checco Zalone e Mariangela Eboli

Nel mondo dello spettacolo non c’è quasi spazio per le coppie storiche. Negli ultimi anni abbiamo assistito a svariate separazioni, spesso particolarmente complesse. Basti pensare a quanto accaduto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, così come Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma anche Fedez e Chiara Ferragni. Ora, stando a quanto svelato da Dagospia, tocca purtroppo a Checco Zalone e Mariangela Eboli.

Checco Zalone si separa

Una lunga storia d’amore, quella tra Checco Zalone (Luca Medici) e Mariangela Eboli. I due non si sono mai sposati ma, dal 2005 a oggi, hanno creato una famiglia. Quasi 20 anni trascorsi fianco a fianco, a partire dalle prime fasi della carriera sul palco di Zelig Off.

Una coppia mai avvezza alla vita da star. Nonostante il clamoroso successo avuto dal celebre comico, cantautore, attore e regista, le luci dei riflettori non li hanno mai sfiorati. Al di là di qualche foto di famiglia ottenuta dai paparazzi nel corso degli anni, non c’è mai stato motivo di rincorrere notizie sul loro conto.

Da tempo sui due circolavano delle voci di crisi, anche se non tutte veritiere. Si era infatti parlato di un avvicinamento, se non di una vera e propria frequentazione, tra Checco Zalone e Virginia Raffaele. A lanciare la notizia era stato Fabrizio Corona ma il tutto non ha avuto riscontro.

Allo stato attuale non si parla di tradimenti e, dunque, di una separazione legata a motivi altri se non quelli di una crisi interna. La conferma è giunta tramite un gesto di Zalone, che si è presentato nello studio di un legale di Roma, al fine di avviare le pratiche di fine rapporto.

La famiglia

Come detto, i due non si sono mai sposati. Ciò non vuol dire che non formassero una splendida famiglia, ancor prima di avere due bambine. Parliamo di Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e 2017. L’ipotesi nozze le aveva così commentate in passato Zalone: “Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ma la verità è che stiamo bene così”.

Aveva raccontato d’averla incontrata in una pizzeria, dove era solito esibirsi come cantante al piano bar. Si era presentato a lei con il titolo di “musicista matrimonialista”, alla ricerca di una partner professionale. Da questo approccio è nata una vera e propria collaborazione. I due hanno cantato a lungo insieme, innamorandosi.

Di lei si sa davvero poco, se non che è nata a Triggiano in Puglia. Non ama i social e condividere il proprio privato. In passato, prima di incontrare Checco, ha vissuto in America ed è di religione evangelica. È riuscita nella grande impresa di restare nell’ombra, per propria scelta. Non facile quando si ha un compagno tanto esposto. Sappiamo che vive nel centro storico di Bari e poco altro. Oggi è amministratrice unica della Mzl srl, società del compagno (ex), per un patrimonio di 5 milioni di euro.

In passato ha anche trovato spazio come comparsa in due dei suoi film di maggior successo: Cado dalle nubi e Che bella giornata. Per essere precisi, è proprio lei che si cimenta in un impensabile duetto con Caparezza, interpretando il ruolo di Susi, cugina di Checco.