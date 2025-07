IPA Buen Camino, data d'uscita e trama del nuovo film di Checco Zalone

Buen Camino è il nuovo film di Checco Zalone e segna una svolta nella sua filmografia. Una pellicola particolarmente attesa, considerando il generale successo delle pellicole dell’attore e regista comico. Di seguito tutto quello che sappiamo sulla commedia.

Buen Camino quando esce

Medusa Film ha svelato titolo e data d’uscita del nuovo film di Checco Zalone, che è già attesissimo. La pellicola è prodotta anche da Indiana Production, in collaborazione con Mzl e Netflix.

I fan del comico non dovranno avere tantissima pazienza, considerando come rientrerà tra le uscite del 2025, anche se per poco. È facile prevedere inoltre come dominerà il botteghino anche nella prima parte del 2026, dando lotta a James Cameron.

Per quanto riguarda la data d’uscita ufficiale, lo ha confermato lo stesso Zalone in occasione delle Giornate professionali di Cinema, in corso a Riccione: “Cari esercenti, abbiamo scelto il 25 dicembre, perché è la data nella quale chi sarà andato a vedere il nuovo Avatar, sarà finalmente uscito dalla sala e potrà venire da noi”.

Trama e cast

Un po’ di informazioni sono state diffuse in merito a Buen Camino, a partire dal fatto che, nonostante un’uscita decisamente ravvicinata, le riprese non siano state ancora effettuate. Medusa ha sottolineato infatti come si lavorerà sul set nel corso del mese di luglio. Sappiamo inoltre che l’Italia sarà soltanto una delle location. L’altra sarà la Spagna.

Per quanto riguarda il cast, al di là del fatto che ci sarà di certo Checco Zalone in veste di protagonista, come suo solito, non abbiamo altri dettagli. Qualcosa però è stato rivelato in merito alla trama:

Checco è un ricchissimo e viziatissimo erede. La sua vita è stata sempre colma di agi e nessuna pretesa è mai rimasta inascoltata. È però di colpo costretto ad abbandonare la sua vita dorata, mettendosi sulle tracce della figlia adolescente. Suo malgrado, si ritrova così sul Cammino di Santiago (che dà il titolo al film). Un’occasione per mettersi alla prova, dimostrare la bontà dei suoi sentimenti e conoscersi davvero.

Checco Zalone e Gennaro Nunziante

Ma perché questo è un film decisamente importante per la filmografia di Checco Zalone? La risposta è semplice: segna il ritorno al fianco del regista Gennaro Nunziante. I fan del comico sanno bene che tutte le pellicole hanno avuto la sua firma, tranne Tolo Tolo. Questo titolo ha infatti segnato l’esordio alla regina di Luca Medici (vero nome di Zalone, ndr). Nunziante aveva invece diretto: Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016).

Nel 2017 era stata svelata la rottura del loro rapporto artistico, nonostante i grandi successi ottenuti. A parlarne era stato il produttore Pietro Valsecchi: “Dopo anni, la coppia si è sciolta. Non c’era l’accordo economico. (…) Zalone diventa regista e Nunziante ha scelto Rovazzi”.

Era stato chiarito allora come i due fossero soliti scrivere la storia insieme e, allo stesso modo, collaborare anche dietro la macchina da presa. Tolo Tolo è servito a entrambi per mettere un po’ di distanza nel rapporto e ritrovarsi. La differenza in sala si vedrà di certo.