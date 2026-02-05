Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Checco Zalone

Prosegue la vertiginosa scalata al box office di Buen Camino. L’ultimo film di Checco Zalone, che racconta di un padre arricchito alla ricerca della figlia fricchettona lungo il Cammino di Santiago, si aggiudica il titolo di film più visto in Italia nel 21esimo secolo, il più grande successo cinematografico italiano dal 2000 ad oggi. E, con l’aumentare degli spettatori, aumentano anche i lauti guadagni del comico pugliese.

Buen Camino è il film più visto del secolo

È già da tempo, praticamente già dal weekend di arrivo nelle sale, che si parla di record per Buen Camino. L’ultima pellicola di Checco Zalone ha portato milioni di italiani al cinema, riuscendo a battere persino la concorrenza del colossal hollywoodiano Avatar. Il tempo passa ma gli italiani sembrano non essere ancora stanchi delle avventure del comico in viaggio verso Santiago.

Al 5 di febbraio, Buen Camino segna 9.369.241 spettatori, aggiudicandosi il titolo di film più visto del secolo, quello che ha portato al cinema più persone negli ultimi 25 anni. Il guadagno è da capogiro: non arriva (ancora) ai 100 milioni – e per questo si è beccato un Tapiro d’oro – ma il film di Zalone incassa la considerevole cifra di 75.125.156 euro.

Ma c’è un trucco. Facciamo il paragone con Quo Vado?, sempre a firma del duo Zalone – Nunziante, altro enorme successo al botteghino. La commedia del 2016 incassò 65.365.767 euro per quasi 10 milioni di spettatori. È il terzo incasso nella storia del cinema italiano, ma il 43esimo film per numero di spettatori. Il punto è, e ce ne siamo ahinoi accorti tutti, che il costo di un biglietto del cinema è aumentato a dismisura negli ultimi anni. Così, gli incassi sono decisamente più alti, anche se gli spettatori restano inferiori.

Checco Zalone è copiato anche all’estero

Che Buen Camino possa segnare l’approdo oltreoceano o, in ogni caso, al di là dei confini nazionali di Checco Zalone? Così pare. La casa di produzione Indiana Production sta infatti ricevendo numerose richieste per ottenere il permesso di un remake all’estero. “Il mondo è stupito dai nostri numeri e questa storia ha un respiro universale. – ha commentato alla testata americana Variety il regista Gennaro Nunziante – Siamo pronti a guardare oltre i confini”.

Il grande successo, per il regista, è dovuto al cambio di registro: “Questa volta abbiamo fatto un film diverso. Oltre alla risata, abbiamo inserito una componente sentimentale nata naturalmente. Essendo entrambi padri di ragazze giovani, ci siamo interrogati sul ruolo della figura paterna oggi. Questa emozione autentica è ciò che il pubblico si porta a casa”. Anche Zalone si è messo in gioco, accentando “la sfida di interpretare un uomo ricco, uscendo dalla visione dell’italiano medio”.

Infine, naturalmente, ha fatto la sua parte “il magnetismo del Cammino di Santiago”. Basti pensare che il 25 dicembre, giorno di uscita di Buen Camino, su Google il termine Cammino di Santiago è stato ricercato il 200% in più della media annuale. Il 28 dicembre, si è raggiunto il picco del +600% e si è rimasti a un 400% oltre la media per l’intera prima settimana di gennaio.