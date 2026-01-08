Incassi Buen Camino di Checco Zalone: quanto ha guadagnato il film

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Checco Zalone

Ormai non ci sono più dubbi: Buen Camino di Checco Zalone è un successo. Uscito nelle sale durante le festività natalizie, il nuovo film del comico, diretto da Gennaro Nunziante, si è imposto come il vero evento cinematografico delle feste, dominando il box office giorno dopo giorno e riscrivendo diversi record di incasso. I numeri raccontano di un successo travolgente che ha riportato il cinema italiano ai livelli più alti degli ultimi anni.

Gli incassi di Buen Camino di Checco Zalone

Buen Camino si è affermato come il film campione d’incassi delle festività, collezionando risultati straordinari in pochissimo tempo. In soli 13 giorni di programmazione, il film ha raggiunto un incasso complessivo di 58.896.398 euro, sfiorando la soglia dei 59 milioni con 7.297.399 spettatori e una quota di mercato del 65,8% dal 25 dicembre in poi. Ciò significa che oltre sei persone su dieci tra chi ha scelto di andare al cinema ha visto il film di Checco Zalone.

Un traguardo che lo colloca tra i maggiori successi di sempre del cinema italiano, superato soltanto da Quo Vado?, altro titolo firmato dal duo Zalone–Nunziante. Il film ha dominato le sale in tutte le regioni d’Italia con sale sold out, boom di prenotazioni e performance record al botteghino.

L’esordio nelle sale, avvenuto giovedì 25 dicembre, è stato clamoroso. Buen Camino ha incassato in un solo giorno 5.671.922 euro, segnando il miglior risultato di sempre in Italia in quella data e superando il precedente record detenuto da Natale a New York nel 2006. La pellicola ha così riportato il botteghino nazionale a livelli che non si registravano dal 2011.

Il giorno successivo, 26 dicembre, l’incasso ha sfiorato gli 8 milioni di euro e in appena due giorni il totale ha raggiunto quasi 14 milioni, superando anche la concorrenza di Avatar: Fuoco e Cenere. Nel primo weekend di programmazione, il film di Checco Zalone ha totalizzato quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, diventando la migliore apertura natalizia di sempre per un film in Italia.

Anche Capodanno ha confermato il trend positivo. Oltre 5 milioni di euro incassati in un solo giorno, per un totale che ha superato i 41 milioni di euro e più di 5 milioni di spettatori.

Nella seconda settimana di programmazione il film ha superato i 53 milioni di euro, scavalcando altri grandi successi del comico pugliese. Buen Camino è così diventato il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano.

Buen Camino, trama e cast

Diretto da Gennaro Nunziante, Buen Camino vede Checco Zalone tornare a una comicità capace di unire satira sociale, ironia e riflessione sui temi dell’attualità. Il film racconta un viaggio fisico, ma anche interiore, tra equivoci, incontri surreali e momenti di comicità irresistibile, lungo il celebre Cammino di Santiago con protagonisti una figlia e un padre assente. Confermando la cifra stilistica che ha reso il comico pugliese uno dei fenomeni più solidi del cinema italiano contemporaneo.

In Buen Camino, Checco Zalone torna a vestire i panni del protagonista, accompagnato da un cast che bilancia comicità e momenti più emozionali. Al suo fianco troviamo Beatriz Arjona, che interpreta Alma, una presenza chiave lungo il viaggio, e Letizia Arnò, nei panni di Cristal, la figlia adolescente di Checco, la cui relazione con il padre diventa uno dei fulcri emotivi della storia. Non manca Martina Colombari, che interpreta Linda, l’ex moglie di Checco, aggiungendo un tocco di ironia e di dinamiche familiari complesse. Completano il cast Hossein Taheri nei panni di Tarek, Martina Stephanie Rodriguez Barrios come Martina e Alfonso Santagata, tutti protagonisti di situazioni divertenti e surreali che scandiscono il cammino del protagonista tra Italia e Spagna.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!