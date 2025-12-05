Chi è Letizia Arnò, protagonista Di Buen Camino film di Checco Zalone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Letizia Arnò

Letizia Arnò è uno dei volti più promettenti del cinema italiano e presto lo vedremo al fianco di Checco Zalone nel film Buen Camino. La giovane attrice si prepara a conquistare il grande schermo con il suo talento e la sua freschezza, confermandosi come una delle stelle emergenti della nuova generazione. Grazie al suo talento, Letizia è riuscita a farsi già notare sia dal pubblico che dai registi, guadagnandosi ruoli sempre più significativi.

Chi è Letizia Arnò, carriera e film

Letizia Arnò è nata a Roma e ha coltivato sin da bambina la passione per la recitazione. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del teatro scolastico, ha deciso di investire sul suo talento, frequentando scuole di cinema e teatro, ma anche partecipando a corsi e masterclass con professionisti del settore. La sua dedizione e l’impegno costante le hanno permesso di acquisire sicurezza davanti alla macchina da presa e sul palco, affinando uno stile personale e convincente.

Il debutto sul grande schermo è arrivato con Tre piani di Nanni Moretti, dove Letizia ha interpretato un ruolo di giovane attrice dimostrando una naturalezza sorprendente. Da quel momento ha continuato a lavorare su progetti cinematografici e televisivi, consolidando la sua esperienza e la versatilità. Con Buen Camino, Letizia affronta il ruolo di Cristal, la figlia del personaggio interpretato da Checco Zalone, un ruolo centrale che la porterà al centro della storia e sotto i riflettori del grande pubblico. Questa nuova esperienza rappresenta per Letizia un salto di qualità: da promessa emergente a protagonista in una delle commedie più attese dell’anno.

Buen Camino di Checco Zalone, trama e quando esce al cinema

Buen Camino segna il ritorno di Checco Zalone sul grande schermo, diretto dal suo storico regista Gennaro Nunziante. Il film arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre 2025, pronto a diventare uno dei cine-panettone più attesi del periodo natalizio. La storia racconta le vicende di Checco, un giovane erede di una fabbrica di divani, abituato ad una vita di lusso, agi e comodità, che vede il suo mondo crollare quando la figlia adolescente, Cristal, scompare improvvisamente.

Costretto a rinunciare a comfort e privilegi, Checco intraprende un viaggio a piedi sul celebre Cammino di Santiago con l’obiettivo di ritrovare la figlia. Il percorso, pieno di imprevisti, si trasformerà presto in un vero e proprio viaggio di crescita personale tra incontri sorprendenti, situazioni comiche e momenti emozionanti. Un passo dopo l’altro padre e figlia imparano a conoscersi meglio e a riscoprire valori che erano stati dimenticati.

Accanto a Checco Zalone e Letizia Arnò, il cast include altri volti noti del cinema e della televisione, mentre le riprese sono state realizzate tra Italia e Spagna. Buen Camino promette di essere una commedia ironica e dissacrante, capace di far ridere ma anche di emozionare.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!