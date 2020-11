Chi è Maria Laura De Vitis, la presunta fidanzata 22enne di Paolo Brosio

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Si chiama Maria Laura De Vitis, la fidanzata 22enne di Paolo Brosio, concorrente del GF Vip. Seguitissima su Instagram, di professione modella, avrebbe rubato il cuore del giornalista. Maria Laura vive a Milano, ha una passione per i viaggi e la moda, pratica moltissimo sport ed è particolarmente attiva sui social. Brosio, che ha 64 anni, ha alle spalle un matrimonio con Serenella Corigliano. Nel 2004 ha sposato Gretel Coello, modella cubana da cui ha divorziato quattro anni dopo le nozze. Molto riservato e attento a proteggere la propria privacy, Paolo Brosio avrebbe avuto un legame anche con Ania Goledzinowska, nota modella polacca.

Entrato da poco nella Casa del GF Vip, Paolo Brosio ha fatto molto discutere. Prima per aver pronunciato una bestemmia, poi per aver rivelato dei dettagli segreti agli altri concorrenti, rompendo il patto di riservatezza. Nel corso delle puntate si è parlato anche della sua fede e del suo periodo in ospedale dove ha combattuto il Coronavirus. “Mia madre pensava che fossi intubato e che stessi per morire – ha spiegato commosso -. Sono stato tanto male. Non ci speravo più. Passavano i giorni e stavo sempre lì. Veniva un tampone positivo e uno negativo, uno positivo e uno negativo”. Il giornalista ha poi rivolto un pensiero a Giulia, l’infermiera che si è presa cura di lui: “Io vedevo questa ragazza completamente bardata con due mascherine, una specie di scafandro, la tuta di biocontenimento. Era una cosa tremenda”.

Poco dopo la ragazza è comparsa al GF Vip e si è tolta la mascherina: “Sono Giulia, come stai? Ti ho fatto una sorpresa – ha detto -. Ti salutano tutti. Sei stato un paziente fantastico. Tutti ti pensano, sei stato forte, coraggioso nel reparto e qui nella casa. Come te ne abbiamo curati tantissimi, sono usciti”. Nessuna dichiarazione invece su Maria Laura De Vitis, sua presunta fidanzata. Il giornalista, almeno per ora, sembra deciso a proteggere il proprio privato dai gossip. Anche la modella non ha rilasciato commenti sui social, di fatto scegliendo di non confermare nè smentire la relazione con il concorrente del GF Vip.