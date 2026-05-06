Anticipazioni David di Donatello 2026, scaletta, ospiti e candidature

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IPA Bianca Balti

È tutto pronto per la 71esima edizione dei David di Donatello: a calcare il palcoscenico del Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma saranno Flavio Insinna e Bianca Balti, inedita coppia al timone della serata più prestigiosa del cinema.

La scaletta dei David di Donatello

Si alza finalmente il sipario sulla cerimonia dei David di Donatello 2026: l’appuntamento, come da tradizione, è in prima serata su Rai1. La scaletta della serata è costruita sui ventisei riconoscimenti che saranno assegnati, distribuiti tra le categorie più amate e seguite, dai premi tecnici fino ai prestigiosi David Speciali.

Tante le statuette che verranno assegnate, ma anche tanto spazio alla musica, agli omaggi e ai grandi ospiti che animeranno la serata. Tra le categorie premiate Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice e attore protagonisti. Riflettori puntati anche sui riconoscimenti speciali, già annunciati come il David alla carriera a Gianni Amelio.

A questi si aggiungono il Premio David Cecilia Mangini per il miglior film documentario, il Premio David Giovani, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni, e il Premio David di Donatello per il Miglior cortometraggio. Nel corso della serata saranno consegnati anche i David Speciali a Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro, mentre One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra) di Paul Thomas Anderson si è aggiudicato il David come Miglior Film Internazionale e Buen camino di Gennaro Nunziante il David dello Spettatore per aver conquistato in sala 9.553.047 spettatori per un incasso totale di 76.503.592 euro.

Le nomination

Chi vincerà? Il film che ha ottenuto più candidature è Le città di pianura di Francesco Sossai, con 16 nomination, seguito da La grazia di Paolo Sorrentino (14 nomination) e da Le assaggiatrici di Silvio Soldini (13).

Tra le attrici nominate come miglior attrice troviamo Valeria Bruni Tedeschi (Duse), Barbara Ronchi (Elisa), Valeria Golino (Fuori), Aurora Quattrocchi (Gioia mia), Anna Ferzetti (La grazia) e Tecla Insolia (Primavera). Valeria Golino è candidata anche come migliore attrice non protagonista per Breve storia d’amore, mentre Valeria Bruni Tedeschi è nominata nella stessa categoria per il film Cinque secondi.

Gli ospiti

La serata dei David di Donatello 2026 potrà contare su un parterre particolarmente ricco di ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione e della musica. Tra i nomi attesi sul palco figurano Matthew Modine, Stefania Sandrelli, Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Angela Finocchiaro e Nino Frassica.

Particolare attenzione sarà riservata anche a Ornella Muti, che salirà sul palco per ritirare il David Speciale già assegnatole dall’Accademia del Cinema Italiano nella precedente edizione.

Il riconoscimento rappresenta un omaggio a una carriera lunga e significativa, segnata da ruoli iconici e da una presenza costante nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

Dove e quando vedere i David di Donatello

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa mercoledì 6 maggio in diretta in prima serata su Rai1 (anche in 4K sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). I David di Donatello 2026 si potranno seguire anche in diretta radio su Rai Radio2 – con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli – e in streaming su RaiPlay.