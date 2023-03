Camicia azzurra donna, come indossarla e abbinarla

Fonte Pinterest da Glam Radar

La camicia azzurra è un po’ come la camicia bianca: semplice ed elegante, stilosa e chic. La cosa che preferisco di questo genere di capi è che ce ne sono talmente tante varianti, talmente tante opzioni disponibili per foggia, taglio, materiale e composizione che è veramente impossibile non trovarne almeno una che ci stia bene e che ci faccia dire: è la mia! In più, questa primavera, il trend della camicia è davvero esploso. Insomma, leggete con attenzione l’articolo e prendete appunti per la vostra prossima sessione di shopping!

Come indossare la camicia azzurra: con i pantaloni bianchi

Super estivo e super chic! Se la scegliete in lino, potete anche portarla in versione over sopra un paio di pantaloni slim, oppure viceversa, potete portarla in cotone sopra un pantalone ampio in lino bianco. Per quanto riguarda gli accessori, io sono un’amante del cuoio abbinato a bianco e azzurro, oppure, in alternativa, silver o grigio chiaro: aggiungono luminosità.

Come indossare la camicia azzurra: con i pantaloni neri

Per chi non si sentisse a proprio agio con il bianco, c’è sempre l’opzione nero: da portare con scarpe basse, maxi bag e capello morbido sulle spalle. Io lo trovo molto elegante.

Come indossare la camicia azzurra: come chemisier

Copiate il look della stilosissima Olivia Palermo: chemisier azzurro con sandalo alto color cuoio e giacca/camicia legata con nonchalance in vita. Semplicissima e perfetta. Per chi non amasse i tacchi, lo stesso outfit sta benissimo anche con un sandalo aperto oppure con una sneaker chiara.

Come indossare la camicia azzurra: in versione denim

L’azzurro può essere declinato anche in versione denim e otterrà immediatamente un twist più sportivo. Provate ad abbinarla ai vostri jeans preferiti, in denim scuro, oppure neri o anche bianchi e aggiungete qualche tocco di colore: un foulard al collo o legato alla borsa, un accessorio colorato, un paio di occhiali oversize.

