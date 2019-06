editato in: da

L’azzurro è un colore primaverile e bellissimo che, a seconda della tonalità e del sottotono della pelle, sta benissimo sia alle bionde che alle more. Vediamo insieme qualche idea di look per abbinarlo con stile adesso che è arrivata la primavera.

Come indossare l’azzurro, idee di look: con il bianco

La coppia bianco e azzurro, che dona moltissimo alle bionde, può essere declinata con successo anche sulle more: basterà sostituire il classico azzurro baby con uno più carta da zucchero, più caldo e più adatto a chi ha capelli castani e carnagione olivastra. Per me, la camicia può restare bianca. Se temete però che spenga i vostri colori, optate per un avorio chiaro.

Come indossare l’azzurro, idee di look: con un colore a contrasto

Spezzate tutto con un rosso o un carminio, insomma, un colore a contrasto che funzioni come unica nota forte in tutto il vostro look. Sarà un successo, a patto di non aggiungere altri colori a parte bianco o nero, per evitare l’effetto Arlecchino.

Fonte Pinterest

Come indossare l’azzurro, idee di look: con un colore neutro

Nella foto sotto, vedete un esempio di azzurro caldo abbinato ad un beige. il beige è un colore neutro e l’insieme con l’azzurro qui viene spezzato dal rosso della montatura degli occhiali che è invece un colore a contrasto. Un look decisamente da provare.

Come indossare l’azzurro, idee di look: tono su tono

L’azzurro tono su tono è delicato e funziona, a patto di non esagerate: non indossate più di tre sfumature di colore insieme, altrimenti ne esce una macedonia di colori poco chic. Un ultimo appunto: ricordate che anche il denim è un azzurro, quindi si presta anche lui a questo genere di abbinamenti, anzi. Il denim è quello che io considero un colore neutro, che sta bene con tutto e aiuta a spezzare e sdrammatizzare qualunque outfit. Tenetelo sempre presente!