Come abbinare il lilla: idee di look

Ecco come abbinare il lilla in modo elegante e chic!

Fonte: Getty Images Idee di look per abbinare il lilla

Il lilla è un colore delicato e fresco, adattissimo per essere indossato in tanti contesti diversi, da quelli più eleganti a quelli più casual. Ecco una serie di look a cui ispirarvi per creare outfit stilosi e chic in tante occasioni diverse!

Abbinamenti con il lilla: colori neutri e basic.

Il lilla è un colore tenue, che inserirei nella gamma dei toni pastello. Sta bene a chi ha incarnato freddo e contrasto non troppo alto, perché permette agli incarnati lunari di risaltare al massimo. Questo però non significa affatto che non possa essere indossato da chi ha incarnato caldo e contrasto alto: il segreto sarà nel bilanciare i colori del look in modo da valorizzarci comunque, mettendo vicino al viso colori più adatti a noi, o riportando l’attenzione al volto con il make up. A prescindere dai vostri colori, i neutri basici aiutano ad indossare praticamente qualsiasi cosa, anche le sfumature più difficili, creando look facili e di effetto.

Con il bianco

Il bianco è il neutro per eccellenza, da scegliere in una tonalità più calda se siete valorizzate dai colori come l’avorio o il burro e invece nelle tonalità fredde del bianco gesso o bianco ottico se avete incarnato freddo. Potete completare l’outfit con altri neutri nelle gradazioni del sabbia o del beige oppure aggiungere un tocco di colore.

Fonte: Getty Images

Con il nero

Il nero è un altro grande classico: grintoso e carico, aggiunge un tocco rock all’insieme. Potete aggiungere questa sfumatura negli accessori, per rendere il look meno lezioso, oppure optare per dettagli da gusto un po’ punk.

Fonte: Getty Images

Con il blu

Personalmente, trovo che il blu e il lilla insieme siano elegantissimi. Questa combinazione è molto adatta per un contesto business, come quello dell’ufficio, o anche per contesti più formali, da cerimonia. Se volete ravvivare e svecchiare l’insieme, potete indossare un accessorio in colori pop.

Fonte: Getty Images

Abbinamenti con il lilla: colori pastello

I colori pastello sono delicati e tenui e si sposano perfettamente con il lilla che appartiene alla stessa famiglia. Ecco due esempi da copiare.

Con il giallo

Il giallo è un colore vitaminico e luminoso, perfetto per la primavera estate: potete abbinarlo da solo o in pendant con un altro accessorio, da coordinare e scegliere legandolo al contesto del look. Completate l’insieme con dettagli dorati e sarete perfette.

Fonte: Getty Images

Con il verde

Un dettaglio verde pastello o verde menta con il lilla funziona a meraviglia! Perfetto in chiave sportiva ma non solo, è una sfumatura che aggiunge un dettaglio sorbetto all’insieme, rendendolo chic anche in contesti sporty.

Fonte: Getty Images

Abbinamenti con il lilla: gli accessori

Se non ve la sentite di indossare un capo lilla, potete cominciare dagli accessori: la borsa, le scarpe, un gioiello o un foulard saranno perfetti per abituare l’occhio a questo colore. In più vi aiuteranno a dare all’insieme una nota frizzante e primaverile (o estiva!).

Fonte: Getty Images

Il lilla in chiave elegante da cerimonia

Considerando che ai matrimoni non è opportuno indossare colori come il nero, il bianco e l’avorio, il viola e tutti i colori troppo sgargianti, una sobria e delicata tonalità di lilla potrebbe essere davvero perfetta. Al di là del contesto matrimonio, per qualunque cerimonia o evento mondano dove vi serva un abito elegante e chic, ma non troppo chiassoso, il lilla è il colore perfetto: sobrio, raffinato, da completare con accessori argentati o ton sur ton.