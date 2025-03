Le scarpe “peso piuma” per correre e camminare costano pochissimo. E sono il must have della primavera

Le scarpe perfette per affrontare la bella stagione sono super leggere e ottime per tornare in forma!

Fonte: iStock Photos donne con scarpe da corsa

L’arrivo della bella stagione è il momento perfetto per rimettersi in forma, dedicandosi ad un po’ di sport, meglio se all’aria aperta. Ciò che serve è solo una giornata di sole e le scarpe giuste.

Le migliori? Sono le scarpe Puma che trovi in super sconto su Amazon e che puoi utilizzare sia per correre che per camminare. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 infatti le scarpe da jogging firmate costano solamente 30,40 euro grazie allo sconto del 38%.

Dal 25 marzo 2025 al 31 marzo 2025 infatti su Amazon potrai trovare migliaia di offerte su tantissimi prodotti, dedicati alla bellezza, al benessere e alla moda.

Offerte folli e prezzi bassissimi da cogliere al volo per affrontare con il giusto sprint la nuova stagione. Fra i prodotti migliori da acquistare ci sono le scarpe Puma che paghi quasi la metà e puoi utilizzare per fare sport, correre o camminare, in città o al parco.

Come scegliere le scarpe per andare a correre

Comode, leggere e di ottima qualità, le scarpe Puma sono fra le migliori per chi vuole dedicarsi alla corsa o camminare in tutta tranquillità. Con l’arrivo delle prime giornate di sole cresce la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta, ma anche di rimettersi in forma.

La camminata e la corsa sono ottimi metodi per allenarsi, l’importante è scegliere le scarpe giuste. Le migliori offrono una buona ammortizzazione dagli urti, supporto e protezione. Permettono di migliorare le prestazioni e ridurre il rischio di possibili infortuni grazie ad un buon ritorno dell’energia.

Per trovare la misura giusta delle scarpe è importante seguire alcuni step. Le taglie delle scarpe infatti non sono standardizzate, ma ogni produttore ha delle misure differenti legate all’altezza del collo del piede, alla larghezza e alla forma della punta.

La base per la scelta restano comunque la lunghezza dei piedi e il numero di scarpe. Per prima cosa togliti i calzini e posiziona contro il muro un pezzo di carta, poi posa il piede sopra, facendo in modo che il tuo tallone vada a toccare il muro.

Con una matita traccia la forma del piede nella zona anteriore delle dita dei piedi. Tieni sempre la matita in una posizione verticale, misurando entrambi i piedi.

Misura poi il bordo della carta, partendo dal tallone sino al dito più lungo. In questo modo potrai stabilire la lunghezza del piede. Cerca di lasciare un po’ di spazio per consentire al piede estrema comodità durante l’utilizzo della scarpa.

Ci sono poi alcuni consigli da seguire. Prima di tutto misura sempre le scarpe da running il pomeriggio oppure la sera. I piedi infatti nel corso della giornata tendono a gonfiarsi. Ciò significa che un paio di scarpe che calzi alla perfezione la mattina potrebbero risultare strette la sera. Assicurati inoltre che le scarpe vadano bene sia con i plantari che con le calze.

