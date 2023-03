Coppe reggiseno: quale scegliere fra la B e la C?

Fonte: 123rf differenza tra coppa b e coppa c del reggiseno

Come fare per capire qual è la coppa del reggiseno più adatta a noi? Cosa sono le coppe differenziate? E come fare per scegliere il reggiseno giusto? Vediamo di capirci qualcosa cn questo articolo!

La differenza tra taglia e coppa

Tanto per cominciare, chiariamo una differenza sostanziale: la taglia e la coppa sono due cose diverse: la taglia di un reggiseno corrisponde alla misura del giro torace, che puoi misurare anche da sola a casa, con un metro da sarta, prendendo la tua circonferenza sotto al seno. La misura della coppa invece si riferisce proprio alla grandezza dello spazio in cui saranno contenuti i seni (uno per coppa😜).

Quali sono le differenze fra coppa B e coppa C

La classificazione in base alle lettere “A”, “B”, “C” e “D” si riferisce alla circonferenza del seno, cioè al giroseno, che invece hai bisogno di aiuto per misurare, perché viene presa in posizione eretta, con respiro normale e con le braccia abbassate lungo il corpo, parallele al busto. Se vai in un negozio specializzato, l’assistente alla vendita potrà aiutarti! La differenza tra la coppa “B” e la coppa “C” del reggiseno consiste, principalmente, nella grandezza appunto delle coppe. La B sarà più piccola della C, e così via la D sarà più grande della C.

Le coppe differenziate

Le taglie e le coppe possono essere “mescolate” tra loro: esiste una seconda coppa B o coppa C, una terza coppa B o coppa C e via discorrendo. Queste sono le famose coppe differenziate, la cui combinazione può essere molto diversa, a seconda della nostra conformazione fisica.

Consigli su come scegliere la coppa di reggiseno giusta

Una cosa fondamentale per poter scegliere il reggiseno giusto è tenere presente che il reggiseno deve sostenere e contenere il seno. Inoltre, anche il reggiseno, così come qualunque capo di abbigliamento, avrà una vestibilità che potrà variare a seconda dell’azienda produttrice, del materiale in cui è fatto, della sua costruzione. Per questo è importante sceglierlo in un negozio specializzato multibrand, dove l’assistente alla vendita possa farti provare modelli diversi a parità di combinazione taglia/coppa. Quando troverai quello perfetto per te vedrai subito la differenza addosso!

Come abbinare il reggiseno

Per me il reggiseno è un capo intimo, quindi non si deve vedere. Per questo va abbinato correttamente al nostro abbigliamento e scelto anche in sua funzione. Ad esempio, per lo sport indosserai reggiseni sportivi, che hanno una determinata costruzione, diversa anche a seconda dell’attività che pratichi, mentre per il tempo libero, potrai usare reggiseni meno contenitivi. Ti raccomando di fare attenzione che il colore non si veda in trasparenza: meglio quindi il nero sotto al nero, ma il nude sotto al bianco. Se non ti piace l’idea, opta per un bel rosa, o anche un rosso: si vedrà meno del bianco, fidati!