Guida alla taglia del reggiseno, come calcolare quella giusta

Tantissime ragazze indossano il reggiseno della taglia sbagliata: ecco come scegliere quella giusta per te!

Fonte: 123RF Consigli per scegliere la taglia di reggiseno

Scegliere la taglia di un reggiseno giusta non è semplice: sapevi che tante ragazze indossano, senza saperlo, quella sbagliata? E che così facendo possono andare a diversi problemi, sia estetici che non? Con questo articolo ti aiuterò a caprine qualcosa in più!

Perché è importante calcolare la taglia esatta di reggiseno

Nato dall’esigenza di sostenere il seno, il reggiseno nel tempo si è trasformato sempre più in un accessorio di moda, oltre che in uno dei principali strumenti di seduzione femminile, dal momento che serve anche a valorizzare il nostro décolleté. Il guaio è che molte di noi non hanno idea di come si faccia a scegliere quello giusto!

Pensa che si parla addirittura di un 70% di ragazze e donne che ignorano quale sia la loro taglia di reggiseno esatta con il risultato di vivere con fastidio il fatto di esser costretta a indossarlo tutto il giorno, cosa che le penalizza anche a livello estetico. Senza contare i danni alla salute: devi infatti sapere che indossare il reggiseno sbagliato può provocare dolori al collo e alla schiena. Proprio alla luce di questa evidenza, abbiamo ritenuto fosse il caso di aiutarti a fare chiarezza in modo che tu possa acquistare il tuo reggiseno in modo più consapevole.

Come calcolare la taglia esatta di reggiseno

La taglia di reggiseno esatta si ricava dall’incrocio di due misure: quella della circonferenza del torace, presa sotto al seno, e quella della coppa, presa esattamente nel punto più largo del petto, ovvero altezza capezzoli. Solo una volta determinati questi due parametri “magici”, saremo in grado di trovare quel numero e quella lettera che ci permetteranno di arrivare a fine giornata un po’ più rilassate e… decisamente più valorizzate!

Qui sotto trovi una tabella di esempio con cui puoi iniziare a orientarti. Si tratta di quella utilizzata da un noto marchio di biancheria intima, ma tra case produttrici non ci sono molte differenze, quanto meno in termini di centimetri.



Giro sotto seno Taglia Italiana Taglia inglese Coppa A Coppa B Coppa C Coppa D Coppa E 63/67 1 30 77/79 79/81 81/83 83/85 85/87 68/72 2 32 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 73/77 3 34 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 78/83 4 36 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 83/87 5 38 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107

A cosa fare attenzione quando si acquista un reggiseno

Oltre alla taglia, per ovvie ragioni, quando acquisti un reggiseno ci sono un altro paio di cose a cui è bene fare attenzione:

I materiali

I materiali sono importantissimi: a seconda del fatto che tu abbia bisogno di più o meno sostegno, i materiali di cui sarà fatto il tuo reggiseno saranno diversi. Per un seno minuto, andrà benissimo un semplice cotone. Se invece hai un seno importante, potrebbe essere necessaria una micorfibra parzialmente sintetica.

Il modello

Non tutti i modelli stanno bene a tutte! È fondamentale scegliere quello giusto. Se il tuo seno non necessità di sostegno, puoi optare per triangolini o balconcini con il ferretto. Se invece hai necessità di sostenere e contenere bene il seno, potrebbe fare al caso tuo una coppa preformata, non per forza imbottita, con un fiancalino alto e bretelle regolabili, possibilmente non troppo sottili.

Un ultimo consiglio

Il reggiseno è davvero importante perché, come hai visto, se è quello corretto l’effetto positivo si vedrà immediatamente anche su come indosserai i tuoi vestiti. Cerca sempre quindi negozi dove hai un’assistenza alla vendita esperta e dove puoi provare modelli diversi a parità di combinazione taglia coppa, preferibilmente di brand diversi, perché ogni brand ha una sua vestibilità, esattamente come qualunque altro capo di abbigliamento!