Tutti i maternity look delle influencer da copiare subito

Possiamo dirlo: oggi la maternità è per le donne il più bell'accessorio mai posseduto in cabina armadio. Addio abiti premaman, svelate le mise preferite delle mamme dell'imminente futuro

Frutto di una rivoluzione universale ed estesa ai più svariati ambiti pare che anche la moda premaman stia attualmente vivendo l’avvio di una nuova era. Era distante anni luce dall’oramai sorpassata idea di dover necessariamente nascondere il progressivo e del tutto naturale mutare del corpo quasi come fosse motivo di vergogna, sino ad arrivare a farne un tempio da venerare ed ammirare.

Ed è proprio abbracciando questo nuovo senso di sconfinata libertà che le star prossime a divenire neomamme non esitano ad optare per look premaman che esaltino quanto più possibile il pancione, esibito con gran fierezza grazie anche ad abiti aderenti e jeans a vita bassa, di punto in bianco nelle vesti di improbabili amici. Una piccola grande rivoluzione che si attendeva da tempo: è innegabile come la maternità metta una volte per tutte chi la vive con le spalle al muro o, per meglio dire, di fronte allo specchio costringendo ad affrontare più di sempre l’intimo rapporto che ogni donna possiede con il proprio corpo. Se, durante i primi mesi, la tenera condizione rimane una questione del tutto personale generalmente con l’arrivo del quarto mese si iniziano a intravedere le prime curve tipiche della gravidanza. Ed ecco che decidere se mostrarle o meno inizia a costituire un dubbio cruciale. Insomma, è giusto farne sfoggio oppure no?

Stando ad osservare i recenti scatti postati sui social da influencer e celebrities attualmente in dolce attesa non sembrerebbe essercene la minima ombra: lontano più che mai da insensati tabù e sciocche inibizioni quella rotondità è decisamente da mettere in bella mostra. Se c’è un pensiero a metterle tutte d’accordo questo pare essere senz’altro come il pancione sia il più bell’accessorio di sempre, messo costantemente in risalto come il vero protagonista di ogni mise. È attorno a lui che ruota l’intero look, studiato strategicamente e nei minimi dettagli al fine di concedere ad esso l’assoluto primo piano.

Il lato positivo, quello ulteriore si intende, guarderebbe persino al portafoglio: fatta eccezione per qualche prevedibile chilo addizionale non è più tanto obbligatorio rivoluzionare il guardaroba in funzione della maternità. I vecchi abiti, e persino i preferiti, divengono con lei i primi alleati atti a valorizzare ed incorniciare questo speciale capitolo di vita.

Oggi la fatidica foto con il pancione non è più un’immagine destinata soltanto ed unicamente a quell’album dei ricordi rivestito di polvere, ma da considerarsi piuttosto un autentico rituale giornaliero, finalizzato a nutrire un po’ alla volta la galleria dal telefono pronta ad essere visitata e rivisitata in ogni momento: cut out e top in misura cropped diventano così complici inseparabili di ogni mamma, i jeans di sempre non vengono prontamente sostituiti ma lasciati aperti e gli abiti dalla silhouette aderente preferiti di gran lunga a tutti gli altri modelli. E, ovviamente, questo vale tanto per le celebrities sul red carpet quanto per le modelle in passerella, ancor prima delle social addicted.

Di seguito la nostra accurata analisi in merito ai maternity look recentemente selezionati dalle future mamme social.

Francesca Sofia Novello

Tra i volti noti che hanno annunciato, negli ultimi mesi, la prospettiva imminente di diventare genitori al loro pubblico abbiamo Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. La modella ed il Dottore aspettano infatti la loro seconda figlia, dopo Giulietta.

Inutile dire come Francesca Sofia Novello stia sfoggiando di giorno in giorno look che possano rendere eterni il più possibile questi dolci ma fugaci momenti. La vediamo poco sopra con un completo totalmente realizzato in pizzo bianco candido, dotato di blusa dai romantici volant ad incorniciare il pancione grazie anche al pantalone dalla fascia alta risvoltata in vita.

Eccola poi mostrare con estrema fierezza la maternità con un semplicissimo tubino aderente, completato da blazer oversize e stivale alto.

Ludovica Valli

Terzo figlio in arrivo per Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio.

L’ex tronista di Uomini e Donne pare amare in modo particolare i pantaloni a vita bassa, suoi assoluti must-have per ricreare i suoi look da gravidanza. Quelli immortalati in foto si contraddistinguono per il finish brillante e metallico del tessuto, celesti proprio come il camicione appena abbottonato.

Il camicione è invece qui stato sostituito da una giacca in jeans, sempre scelta in qualche misura in più, posta al di sopra di una polo bianca a smorzare il potente impatto visivo restituito dai pantaloni maculati con biker.

Chiara Nasti

La medesima stampa maculata che ritroviamo poi nel lungo abito recentemente indossato da Chiara Nasti. L’influencer e Mattia Zaccagni hanno annunciato l’arrivo del nuovo nascituro proprio in campo, in seguito al goal decisivo che ha portato la vittoria alla squadra del secondo in occasione del derby Lazio-Roma dello scorso Gennaio.

Lunghissimo ed estremamente aderente il vestito scelto dalla ventiseienne, accessoriato di spalline sottili e profondo scollo sulla schiena.

Ben più comodo e pratico, invece, questo secondo look: la mamma bis ha optato questa volta per una salopette nera, accostata e vivacizzata grazie ad una basica canotta color verde mela.

Vanessa Hudgens

Dopo l’obbligatorio mezzo infarto che ha seguito la generale e brusca realizzazione dello scorrere inesorabile del tempo – Sì, da High School Musical è passata giusto qualche era – abbiamo tutti iniziato a guardare con curiosità ai look premaman esibiti da Vanessa Hudgens. La nostra per-sempre-Gabriella Montez ha recentemente dato sfoggio del suo meraviglioso pancione scegliendo di indossare un abito crochet color ghiaccio lungo sino ai piedi.

La trama del vestito presentava fitte V e graziose estremità ondulate, seguendo la nuova silhouette dell’attrice fino a mostrare un paio di comodissime flat shoes color cuoio. Utile suggerimento in merito al come vestirsi per una festa in spiaggia accolto.

Guenda Goria

Lungo e comodo anche l’abito sfoggiato da Guenda Goria, in trepidante attesa dalla sua primogenita con il neo-marito Mirko Gancitano.

Il tessuto sottile a caratterizzare il vestito beige scivolava perfettamente sul pancione, delicatamente incorniciato dal morbido fiocco della cintura incorporata.

Giulia Salemi

In quanto a Giulia Salemi, invece, l’annuncio della gravidanza è ancor più fresco. Fresco di giornata, per meglio dire.

La modella italo-persiana e Pierpaolo Pretelli hanno appena comunicato la bella notizia ai loro followers con una serie di dolci scatti pieni d’amore. Ed ecco spuntare da questi i primissimi maternity look dell’Influencer, perfettamente in linea con le ultime tendenze in merito grazie alla t-shirt cropped ed ai jeans a vita bassa dal lavaggio chiaro.