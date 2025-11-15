Ad ogni età le sue creme viso, e superati i 30 anni queste sono quelle che dovreste provare (e di cui non vorrete più fare a meno)

iStock Un boost di benessere anti age per la pelle over 30

La pelle cambia con il passare del tempo, e lo fa molto prima di quanto si possa immaginare. Già dai vent’anni, infatti, si notano i primi segni di invecchiamento cutaneo, che anche se non troppo visibili, avvengono all’interno. Ecco perché è importante usare le creme giuste con gli ingredienti giusti, che tengano conto delle caratteristiche della cute in base all’età, delle sue carenze e dei suoi bisogni. E se si parla di segni del tempo e di età, quali sono le creme viso per le pelli over 30 da provare e cosa dovrebbero contenere per essere davvero efficace?

Cosa serve alla pelle over 30

Partiamo col dire che quando si sceglie una crema viso si dovrebbe sempre guardare cosa contiene, sapendo quello di cui la pelle ha bisogno. Superati 30 anni, per esempio, è importante utilizzare anche delle formulazioni che contengano retinolo, un prezioso attivo antiage, ma che va usato con diversi accorgimenti. Per esempio diminuendo la frequenza dell’esfoliazione, o evitando di usarlo in aggiunta a ingredienti come la vitamina C o l’acido glicolico. E da applicare preferibilmente la sera.

Per procedere in modo più dolce e graduale, poi, è anche possibile iniziare con il bakuchiol prima di provare il retinolo, per verificare la reazione della pelle e se si creano irritazioni e sempre evitando di abbinare troppo ingredienti tra loro, come quello con la vitamina C o altri esfolianti. Un abbinamento che invece nella pelle over 30 va benissimo è quello con acido ialuronico o con ingredienti che vadano a rimpolpare la pelle, a lenirla e a combattere in modo mirato ed efficace lo stress ossidativo, che velocizza il processo di invecchiamento della pelle.

Quali sono le creme viso over 30 da provare

Fatte queste premesse, quindi, quali sono le creme viso over 30 da provare, magari approfittando degli sconti in atto su Amazon?

Un prodotto amatissimo e dall’efficacia testata è la crema viso antirughe con retinolo, acido ialuronico e vitamina E di Kleem. Una crema viso potente ricca di ingredienti bioattivi per stimolare la produzione di collagene ed elastina, che aiuta a rassodare la pelle e a ridurre le rughe e linee sottili, donando al viso un effetto lifting naturale. Un prodotto da usare solo come crema notte vista la presenza di retinolo.

La crema viso Defence Xage Prime, è il prodotto ideale per contrastare i primi segni del tempo come micro rughe, linee d’espressione e perdita di luminosità. Una crema rivitalizzante e levigante, con REJUVENATE SGF e con flavonoidi da Litchi che agiscono contro lo stress ossidativo e stimolano la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico, per un’azione anti-age completa.

La crema viso di Nivea Expert Lift Cellular svolge un’azione anti-età, stimola la produzione di collagene già dopo 4 ore e rigenera la pelle durante la giornata in modo efficace. Un prodotto dalla formula innovativa, arricchita con Acido Ialuronico e Bakuchiol puro, che agisce a livello cellulare e riduce visibilmente le rughe.

Da L’Oreal Paris ecco anche la crema viso specifica per la pelle over 35 Anti-Falten Experte. Un prodotto altamente idratante e intensivo, dall’azione anti-invecchiamento e che agisce per tonificare la cute e donarle massima morbidezza, maggiore forza di tenuta, elasticità e massima idratazione. Una crema viso con biosfera di collagene per l’imbottitura naturale della pelle, che dona sensazione delicata e rinfrescante sulla cute e che agisce con un effetto antiage per la pelle a partire dai 35 anni in su.

La crema viso Uva Preziosa di Bottega Verde è un trattamento viso idratante e antiossidante potenziato per proteggere la pelle dai radicali liberi, combattendo l’invecchiamento cellulare grazie alla sua formulazione con ben il 97% di ingredienti di origine naturale e con estratto di uva rossa iperfermentato e burro di semi di vinacciolo.

