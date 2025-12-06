L’invecchiamento cutaneo è una di quelle trasformazioni fisiologiche a cui tutti andiamo incontro e che porta alla comparsa dei classici segni del tempo come rughe più o meno marcate, linee sottili, colorito spento, minor elasticità cutanea, secchezza, ecc. Tutte caratteristiche che la pelle acquisisce con il passare dell’età e che si possono minimizzare o rallentare con delle creme viso ad hoc, che si prendano cura della pelle e in particolare delle cuti over 40.
Indice
Cosa accade alla pelle dopo i 40 anni
Ma cosa accade alla pelle con l’età e in particolare dopo i 40 anni? Beh, una delle prime cose che avviene è un drastico calo della produzione di collagene ed elastina, indispensabili per mantenere la pelle compatta e soda. Ma anche l’idratazione si riduce e il ricambio cellulare rallenta, tutte cose che portano alla formazione di rughe sempre più profonde, alla perdita di tono, a una maggior secchezza cutanea, oltre alla formazione di macchie scure e un colorito spento.
Per questo è importante che le creme viso over 40 scelti abbiano tutta una serie di ingredienti mirati che contrastino i segni dell’invecchiamento cutaneo e che aiutino la pelle a mantenersi sana. Ingredienti attivi come: l’acido ialuronico, la vitamina C, il retinolo e i peptidi, da usare sempre aggiungendo la protezione solare quotidiana (anche in inverno) a supporto della pelle e della sua rigenerazione.
Le creme viso over 40 da provare
Delle creme viso complete, mirate, ricche di ingredienti che nutrano la cute e che rallentino e prevengano i cambiamenti fisiologici a cui va incontro. Prodotti specificatamente formulati e che si prendano cura davvero della pelle over 40.
Crema viso attiva anti-rughe di L’Oreal Paris,
Come la crema viso attiva anti-rughe di L’Oreal Paris, una crema over 45 arricchita con un attivo che stimola il rinnovamento cellulare della pelle per ridurre la comparsa delle rughe e che ristruttura la superficie cutanea rallentandone il processo di invecchiamento grazie al suo composto Bio-proteinico naturale. Una crema viso che dona alla pelle un aspetto liscio e luminoso fin dalle prime applicazioni.
Gel viso idratante di Dermolab
Il gel viso idratante di Dermolab è l’ideale per pelli normali e miste, idrata e rimpolpa il viso senza ungere e con un effetto antiossidante immediato. Un prodotto dalla texture fresca, delicata e a rapido assorbimento, composto da un pool di acidi ialuronici e DH Hydra Complex, per un’idratazione profonda e mirata, che dura 72 ore e che agisce anche a protezione della cute.
BioNike Defence My Age
La crema viso Defence My Age di BioNike, agisce come un potente anti age dalla texture leggera, un prodotto che contrasta secchezza, discromie e colorito spento, tipico della pelle over 40 e che dona idratazione ed elasticità alla cute, attenuando i segni dell’invecchiamento. Una crema formulata per garantire alla pelle matura una maggior compattezza, luminosità, idratazione ed elasticità, contrastando i segni dell’invecchiamento cutaneo fin dalle prime applicazioni.
Olay Regenerist, la crema viso da provare
La crema viso over 40 di Regenerist ha una consistenza idratante e una texture ricca e setosa, che si assorbe facilmente lasciando la pelle liscia e morbida. Una formulazione anti age, che contiene Niacinamide pura al 99%, che aiuta ad attivare il rinnovamento delle cellule superficiali della cute, e peptidi anti-età. Una crema che dopo solo un’applicazione dona alla pelle un boost di nutrimento, rendendo la cute visibilmente meno spenta e, con un uso continuato, anche rinnovata e con linee sottili e rughe visibilmente ridotte.
