Un boost di benessere per la pelle over 40 con le creme viso migliori

L’invecchiamento cutaneo è una di quelle trasformazioni fisiologiche a cui tutti andiamo incontro e che porta alla comparsa dei classici segni del tempo come rughe più o meno marcate, linee sottili, colorito spento, minor elasticità cutanea, secchezza, ecc. Tutte caratteristiche che la pelle acquisisce con il passare dell’età e che si possono minimizzare o rallentare con delle creme viso ad hoc, che si prendano cura della pelle e in particolare delle cuti over 40.

Cosa accade alla pelle dopo i 40 anni

Ma cosa accade alla pelle con l’età e in particolare dopo i 40 anni? Beh, una delle prime cose che avviene è un drastico calo della produzione di collagene ed elastina, indispensabili per mantenere la pelle compatta e soda. Ma anche l’idratazione si riduce e il ricambio cellulare rallenta, tutte cose che portano alla formazione di rughe sempre più profonde, alla perdita di tono, a una maggior secchezza cutanea, oltre alla formazione di macchie scure e un colorito spento.

Per questo è importante che le creme viso over 40 scelti abbiano tutta una serie di ingredienti mirati che contrastino i segni dell’invecchiamento cutaneo e che aiutino la pelle a mantenersi sana. Ingredienti attivi come: l’acido ialuronico, la vitamina C, il retinolo e i peptidi, da usare sempre aggiungendo la protezione solare quotidiana (anche in inverno) a supporto della pelle e della sua rigenerazione.

Le creme viso over 40 da provare

Delle creme viso complete, mirate, ricche di ingredienti che nutrano la cute e che rallentino e prevengano i cambiamenti fisiologici a cui va incontro. Prodotti specificatamente formulati e che si prendano cura davvero della pelle over 40.

Crema viso attiva anti-rughe di L'Oreal Paris

Come la crema viso attiva anti-rughe di L’Oreal Paris, una crema over 45 arricchita con un attivo che stimola il rinnovamento cellulare della pelle per ridurre la comparsa delle rughe e che ristruttura la superficie cutanea rallentandone il processo di invecchiamento grazie al suo composto Bio-proteinico naturale. Una crema viso che dona alla pelle un aspetto liscio e luminoso fin dalle prime applicazioni.

La crema viso over 40 da provare

Gel viso idratante di Dermolab

Il gel viso idratante di Dermolab è l’ideale per pelli normali e miste, idrata e rimpolpa il viso senza ungere e con un effetto antiossidante immediato. Un prodotto dalla texture fresca, delicata e a rapido assorbimento, composto da un pool di acidi ialuronici e DH Hydra Complex, per un’idratazione profonda e mirata, che dura 72 ore e che agisce anche a protezione della cute.

L'alleato per la pelle over 40

BioNike Defence My Age

La crema viso Defence My Age di BioNike, agisce come un potente anti age dalla texture leggera, un prodotto che contrasta secchezza, discromie e colorito spento, tipico della pelle over 40 e che dona idratazione ed elasticità alla cute, attenuando i segni dell’invecchiamento. Una crema formulata per garantire alla pelle matura una maggior compattezza, luminosità, idratazione ed elasticità, contrastando i segni dell’invecchiamento cutaneo fin dalle prime applicazioni.

Un boost di benessere per la cute matura

Olay Regenerist, la crema viso da provare

La crema viso over 40 di Regenerist ha una consistenza idratante e una texture ricca e setosa, che si assorbe facilmente lasciando la pelle liscia e morbida. Una formulazione anti age, che contiene Niacinamide pura al 99%, che aiuta ad attivare il rinnovamento delle cellule superficiali della cute, e peptidi anti-età. Una crema che dopo solo un’applicazione dona alla pelle un boost di nutrimento, rendendo la cute visibilmente meno spenta e, con un uso continuato, anche rinnovata e con linee sottili e rughe visibilmente ridotte.

La crema viso che nutre la tua pelle over 40

