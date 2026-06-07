È uno degli ingredienti più idratanti ed efficaci su qualsiasi tipo di pelle e viene direttamente dalla cucina: il miele è l’ingrediente principale di molte creme da inserire nella tua beauty routine

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La crema viso è idratante e ha un effetto anti-age

La skincare, in particolare quella coreana, ha diversi step per restituirci una pelle morbida e nutrita. Uno dei prodotti che non deve mai mancare nella routine di bellezza, anche di quella più semplice è la crema. Nel corso del tempo l’abbiamo vista arricchirsi di formule di vario genere, ma quella che funziona è sempre la crema a base di ingredienti naturali. Uno degli insospettabili che agisce in profondità sulla cute proviene direttamente dalla cucina: il miele. Da sempre presente nei detergenti, la sua efficacia lenitiva è andata a finire dritta dritta nelle formule delle creme viso. Molti brand hanno deciso di inserire nelle loro linee creme al miele e noi abbiamo selezionato quelle che per noi sono le più efficaci.

La crema al miele di Dr.Organic con ingredienti naturali

È uno dei marchi che si è contraddistinto per la ricerca degli ingredienti. Ogni prodotto di Dr.Organic si caratterizza per formule a base di ingredienti biologici provenienti da fonti sostenibili senza elementi chimici e parabeni. Anche la crema viso segue questa filosofia. Adatta a tutti i tipi di pelle il miele all’interno della formula si combina con l’aloe e insieme hanno un effetto rigenerante e lenitivo restituendo l’idratazione di cui ha bisogno anche la cute più secca.

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Da Lxitian la crema efficace per il viso e il corpo

Perfetto per la pelle del viso, il balsamo alla crema di miele di sego Lxitian è particolarmente indicato se hai la pelle sensibile perché riduce le irritazioni e lenisce la cute. Utilizzata quotidianamente la crema aumenta la produzione di collagene e l’elasticità della cute perché crea come un film protettivo sulla stessa bloccando la perdita d’acqua e quindi mantenendola più idratata. Utilizzata quotidianamente vedrai la cute molto più luminosa e liscia grazie anche alla presenza di vitamine che attenuano le linee sottili.

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La crema riparatrice al miele di Comptoirs et Compagnies

A prescindere dalla tipologia di pelle, può accadere che nel corso dell’anno la cute appaia più secca. Le cause sono diverse, vanno dallo stress a fattori atmosferici, in ogni caso nella tua skincare routine non può mancare la crema al miele: quando la pelle è particolarmente secca puoi optare per quella di Comptoirs et Compagnies che ha una funzione riparatrice. Il miele di Manuka noto proprio per queste proprietà diventa ancora più efficace nel momento in cui agisce in combo con l’olio di jojoba e il burro di karitè. Utilissima sulle zone difficili da raggiungere, il beccuccio smussato assicura un’applicazione precisa.

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L’Oréal Paris Age Perfect Extra Rich è la crema al miele che agisce di notte

La skincare serale è ricca di prodotti che agiscono mentre noi dormiamo e uno dei brand più famosi quando si pensa alla cura della pelle è L’Oréal Paris. La formula a base di miele di Manuka ha una texture delicata che si assorbe facilmente (anche nel caso di pelle particolarmente secca) con un effetto nutriente e anti-age che va a rassodare i contorni del viso e a rendere la cute molto più elastica.

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La crema al miele di Cera di Cupra è anti-age

Lo dice anche il nome: Cera di Cupra ha fatto del miele di Cupra il suo ingrediente principale per assicurare un’idratazione in profondità a qualsiasi età. In particolare questa crema si addice alle pelli mature perché il miele agisce insieme alla gelatina reale e all’acido ialuronico per donare volume al viso e assicurare un effetto rimpolpante anche alle rughe più marcate.

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