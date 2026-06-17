Amazon La crema viso lascia la pelle idratata, luminosa e asciutta

Con i primi caldi la pelle ha bisogno di un’idratazione extra che si traduce in un cambio dei prodotti all’interno della skincare a cominciare proprio dalla crema viso che è uno dei principali cosmetici presenti nella beauty routine. Ora le formule di cui abbiamo bisogno devono essere sì fresche, ma nutrire e rendere più forte la barriera della pelle. A contenere in un solo barattolo tutte queste caratteristiche è Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel, il prodotto che userai durante tutta l’estate e da comprare ora approfittando degli Amazon Prime Day anticipati. La crema, anzi le creme Neutrogena, sono in sconto, infatti potrai acquistare due confezioni al prezzo di una. L’alleato di bellezza che unisce qualità e convenienza in un unico prodotto.

Offerta Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel La crema viso idratante e dalla texture leggera

Una delle migliori creme idratanti a cominciare proprio dalla texture e dal finish

La crema viso Neutrogena si differenzia dalle altre per la sua particolare consistenza acquosa che ricorda quella di un gel che la rende adatta a chi ha la pelle secca, grassa ma anche mista perché agisce adattandosi alle diverse aree.

La texture poi fa sì che Hydro Boost Acqua Gel sia una delle creme idratanti da inserire nella tua routine di bellezza se hai la pelle incline all’acne o soggetta ad arrossamenti continui. Tutta la sua forza sta nella consistenza in gel che una volta applicata sulla pelle lascia una sensazione di leggerezza sulla cute ma agisce in profondità. Infatti viene assorbita immediatamente dalla pelle così da poter creare una barriera cutanea che assicura un aspetto molto più morbido e setoso, il tutto senza ungere.

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A differenza di molte altre creme idratanti il finish fluido di Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel non risulta appiccicoso perché dato che è pensata per le pelli miste ha una formula comedogenica che non ostruisce i pori anzi dona un vantaggio extra. Con le alte temperature il gel una volta steso sul viso si attiva per donare freschezza, ridurre la sudorazione e offrire un effetto opaco a lungo: questo vale in particolare per quelle zone del viso soggette maggiormente alla produzione di sebo. È perfetta quindi da usare prima del trucco per far durare di più qualsiasi make-up.

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L’acido ialuronico è l’ingrediente principale della crema

A rendere la crema viso Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel particolarmente idratante è un ingrediente fondamentale e presente in molti prodotti della skincare: l’acido ialuronico in una concentrazione aumentata del 20% per trattenere più efficacemente l’acqua della cute e assicurare il massimo dell’idratazione. La crema viso è ancora più efficace grazie all’aggiunta nella formula anche degli amminoacidi che vanno a ristrutturare e hanno l’obiettivo di rendere la cute più forte dalle aggressioni esterne. Gli elettroliti poi predispongono la pelle ad accogliere gli attivi così da ripristinare la barriera cutanea.

Applicandola quotidianamente vedrai subito i risultati desiderati perché il viso apparirà molto più elastico, luminoso con una diminuzione considerevole della produzione di sebo. Come se non bastasse la crema è conveniente non solo nel prezzo ma anche nell’efficacia perché in poco tempo la pelle sarà lenita, non avrai più rossori e risulterà morbida e liscia al tatto. Insomma è il prodotto da comprare e inserire nella skincare routine di tutto l’anno approfittando anche del prezzo incredibile.



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