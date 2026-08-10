Jelly, liquido o in crema: il bronzer che esalta l’abbronzatura del viso è il tuo glow up per l’estate

Il bronzer è il segreto beauty per far durare tantissimo la tua abbronzatura e donare al tuo viso un glow favoloso.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori bronzer da comprare

Il segreto per far durare l’abbronzatura all’infinito? Un solo prodotto: il bronzer. Liquido, in crema o jelly non importa, l’importante è utilizzarlo nel modo giusto e sfumarlo sui punti strategici del viso per ottenere un effetto sunkissed che ci accompagni anche nei mesi più freddi.

Ammettiamolo: l’abbronzatura ci rende più belle! Illumina l’incarnato, dà un effetto rimpolpante e ci fa apparire radiose. Per questo vorremmo farla durare per sempre. Per farlo basta acquistare il bronzer, un prodotto essenziale per l’estate e non solo, perfetto per mettere in risalto i tratti del viso, creando uno strato leggero di colore che esalta la tintarella.

Il bronzer fa essenzialmente questo: dona struttura al tuo viso, luminosità all’incarnato e regala un risultato ultra naturale.

La versione jelly, in crema o liquida è perfetta per chi sogna un effetto naturale. Il prodotto infatti tenderà a fondersi con la pelle, donando un risultato sunkissed immediato e andando a nutrire l’epidermide. Per questo il bronzer è consigliato in questa formulazione soprattutto per chi ha la pelle secca, grazie alla formulazione che contiene ingredienti leggeri e idratanti.

Come si applica il bronzer? Per prima cosa utilizza una beauty blender o un pennello, ti serviranno per distribuire meglio il prodotto. In alternativa puoi usare semplicemente i polpastrelli. Ricordati di usare pochissimo prodotto, cercando di creare un’ombreggiatura leggera e con un aspetto naturale. Il bronzer dovrà fondersi con la pelle, scaldando l’incarnato all’istante.

Stendi il colore sull’attaccatura dei capelli e sulle tempie, poi passa all’area sotto l’osso zigomatico e la linea mandibolare. Sfuma con attenzione, ottenendo un effetto super naturale. L’importante, come sempre, è scegliere il prodotto giusto.

Lumi Bronze le Stick Soleil L’Oreal Paris

Il Lumi Bronze le Stick Soleil di L’Oreal Paris è uno stick pratico e super compatto, ideale per donare luce all’incarnato in modo veloce e semplice. Illumina, valorizza e scolpisce, grazie ad una texture ultra fondente e setosa. Il formato in stick è pratico e ti consente di applicare il prodotto in qualsiasi momento della giornata.

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Bronzer liquido Clinique

Clinique ci regala un bronzer liquido in gel, super idratante e sheer. L’ideale per creare un glow sano e caldo in pochissimi secondi. L’effetto sunkissed è garantito, soprattutto se lo mescoli con la crema idratante!

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e.l.f. Putty Bronzer

Il miglior bronzer cremoso? Senza dubbio quello di e.l.f., a lunga tenuta e altamente pigmentato, con una formula arricchita con olio di Argan e vitamina E. Rende la pelle morbidissima e la illumina al meglio.

Essence Baby Got Bronze

Fra i bestseller di Essence c’è il bronzer stick Baby Got. Da portare sempre in borsa per un ritocco, è comodo da usare, con un colore altamente modulabile e sfumabile. Basta un rapido tocco per un risultato wow!

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NYX Professional Makeup Bronzer

Morbido come burro, il bronzer di NYX scivola sulla pelle, donando un look luminoso e abbronzato che dura per tutto il giorno. Si fonde con delicatezza sulla pelle, è no transfer e anti-sbavature con una tenuta di ben 12 ore.

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