Tra sensori intelligenti, rivestimenti glow e studio del capello la ghd Platinum+ è la piastra che liscia i capelli e doma il crespo senza fare danni

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La ghd Platinum+ è dotata di sensori e di una tecnologia smart

Tra tutti i tool che utilizziamo per avere una piega che si adatta al nostro umore e ai nostri impegni, la piastra per capelli è quella che nel corso degli anni si è evoluta più delle altre. Un tempo ci accontentavamo semplicemente di avere un tool con rivestimento in ceramica e che si scaldasse in pochi secondi. L’evoluzione della piastra non è legata unicamente al bisogno di avere un apparecchio che risponda in pieno a tutte le nostre esigenze, molti brand ci “hanno abituato bene” alzando costantemente il livello: su tutti il primo pensiero va a ghd che da sempre ci ha “viziato” con tool pensati dai professionisti. A rivoluzionare la nostra concezione di piastra per capelli è arrivata la Platinum+ con una tecnologia smart che fa la differenza.

Offerta ghd Platinum+ La piastra smart con sensori

ghd Platinum+, la piastra intelligente

Le piastre per capelli sono sempre state guardate con timore, come il tool da usare con la consapevolezza che prima o poi ne avremmo pagato il conto attraverso capelli sfibrati e secchi. Con la piastra ghd Platinum+ puoi mettere da parte tutte queste preoccupazioni e utilizzarla ogni giorno senza paura e in modo intelligente.

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La differenza la fa proprio la tecnologia smart che nella sua semplicità è rivoluzionaria. La Platinum+ una volta entrata in contatto con i capelli, riconosce lo spessore del fusto e la velocità con cui si esegue lo styling adattando di conseguenza la potenza a questi due fattori. In questo caso scendono in campo anche i sensori infinity che monitorano il calore 250 volte al secondo. Questo vuol dire che la piastra non supera mai 185°C, la temperatura ottimale per avere capelli in piega, sani e il 70% più forti.

La piastra è adatta a tutti i tipi di capelli

A rendere la ghd Platinum+ intelligente non ci sono solo la tecnologia e i sensori, ma anche il design. Il fusto arrotondato e il sistema a due braccia che rende l’impugnatura più facile mantiene le lamelle ben allineate e la creazione di qualsiasi styling su tutti i tipi di capelli, anche quelli più difficili come quelli ricci, crespi o sottili. Le lamelle con rivestimento ultra gloss, esaltano il colore dei capelli perché lo rende più brillante come se fosse stato appena realizzato.

La Platinum+ è tra le piastre più apprezzate

Il brand britannico è conosciuto in tutto il mondo per i suoi apparecchi creati da ingegneri con il supporto di professionisti del settore e non stupisce che sia uno dei marchi più apprezzati. A confermarlo non sono solo professionisti, ma anche i clienti che hanno deciso di affidarsi ai tool di ghd. In particolare chi ha inserito la Platinum+ nella sua haircare routine è molto soddisfatto della qualità della piastra e delle sue funzioni. L’apparecchio, infatti fa quello che promette e si conferma un prodotto professionale che liscia i capelli lasciandoli sempre morbidi e lucenti senza l’effetto crespo.

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Un vantaggio che va di pari passo con un altro aspetto molto interessante. La maggior parte delle persone che utilizza la piastra è rimasta piacevolmente colpita dal fatto che una volta dato vita a una qualsiasi tipologia di piega, questa dura a lungo – fino al lavaggio successivo – rimanendo sempre bella. L’efficienza della piastra, poi si sposa con la facilità di utilizzo perché si riscalda in pochi secondi e lascia i capelli lucenti. Un apparecchio intelligente a cui è difficile rinunciare.

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