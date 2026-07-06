Le beach weaves sono morbide onde che regalano un aspetto molto più fresco ai tuoi capelli e che ora puoi realizzare a casa con la piastra ghd

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Le beach waves sono facili da realizzare con la piastra giusta

Avere una piega ordinata e impeccabile in estate è quasi un’impresa, questo perché l’umidità, il sudore e il caldo tendono a far appiattire ogni styling tanto che spesso preferiamo ricorrere alle acconciature invece di lasciare la nostra chioma sciolta.

Noi però abbiamo trovato il compromesso per lasciare i capelli liberi e dargli un’aspetto fresco: le beach waves. Le famosissime onde effetto spiaggia le sfoggiamo sulle nostre capigliature tutto l’anno, ma è in estate che hanno la meglio perché donano volume in modo naturale e sono la piega anti umidità per eccellenza. Se pensi che per ottenere questa capigliatura dovrai stare sempre dal parrucchiere, non avere paura la puoi realizzare anche a casa con le piastre per capelli ghd. Il brand britannico ha diversi tool che si adattano a ogni tipo di capello, perfetti anche per le meno esperte, devi scegliere solo quella che fa per te.

ghd Triple Barrel Wave, la piastra facile e veloce

Se hai sempre la sessa piega perché non sei molto abile con spazzola e phon finalmente potrai sbizzarrirti perché Triple Barrel Wave di ghd è semplicissima da usare. Con il modello a tre tubi basta inserire la ciocca di capelli tra le lamelle, chiudere e in pochi secondi avrai morbide onde che dureranno tutto il giorno e con un effetto crespo 2 volte inferiore. Adatto anche per i capelli corti la temperatura rimane uguale su tutti e tre i tubi così da avere onde uniformi e definite e con una luminosità extra.

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Le piastre ghd per beach wawes che durano a lungo

Oltre alla piastra a tre tubi puoi ottenere le onde da spiaggia anche con le altre piastre di ghd perché sono tutte facili da usare e si adattano al risultato finale che vuoi ottenere.

Iniziamo da uno dei tools diventato un grande classico del brand britannico, la piastra original che nel corso degli anni ha sempre dimostrato la sua efficienza soprattutto per quanto riguarda il controllo della temperatura per risultati che durano a lungo senza l’utilizzo del calore estremo. Le lamelle basculanti con forma arrotondata e diametro di 27 millimetri, ti assicurano beach waves definite e voluminose con un finish luminoso dall’effetto wow.

ghd Original La piastra iconica

La ghd Chronos Styler ha un design a due braccia arrotondato che ti aiuta a realizzare onde senza alcuno sforzo perché le lamelle sono perfettamente allineate così da controllare la piastra molto più facilmente. Le lamelle in ceramica, poi sono ricoperte da un finish Ultra-Gloss che non solo ti restituisce capelli luminosi, ma anche senza l’effetto crespo.

Offerta ghd Chronos La piastra con lamelle in ceramica

Un solo tool, diverse pieghe: la ghd Gold Styler è la piastra professionale che con il suo fusto arrotondato garantisce beach waves, morbide onde, ma anche ricci definiti o capelli extra lisci, proteggendo costantemente i capelli stessi. La tecnologia Dual-Zone si basa su sensori termici che mantengono la temperatura costate a 185 °C. Le lamelle lisce scorrono facilmente sui capelli senza correre il rischio di spezzarli.

ghd Gold La piastra con tecnologia Dual-Zone

Le piastre ghd oltre a essere efficienti, sono anche intelligenti e a rappresentare tutto questo al meglio è la Platinum+ che riconosce lo spessore dei capelli e anche la velocità con cui realizza lo styling: l’obiettivo è adattare il calore in base alle tue esigenze. Inoltre la presenza dei sensori infinity monitora il calore 250 volte al secondo rendendo l’esperienza ancora più personalizzata. Le lamelle allineate riducono del doppio la rottura del capello.

Offerta ghd Platinum+ La piastra intelligente

Se hai capelli spessi e lunghi ma non vuoi rinunciare alle beach waves, ghd ha una piastra anche per te ed è la ghd Max. A fare la differenza sono le lamelle più ampie, 42 mm, che creano velocemente lo styling di cui hai bisogno. Il rivestimento in ceramica ultra gloss elimina l’effetto crespo e dona lucentezza ai capelli. A rendere la piastra il tool da avere subito è il tempo di riscaldamento di 30 secondi ideale se vai di corsa, ma con i capelli sempre in ordine.

Offerta ghd Max La piastra con lamelle ampie

Rimanendo sulle piastre ghd con lamelle ampie che facilitano la realizzazione delle beach waves ti consigliamo anche la Chronos Max. Le lamelle più grandi dell’85% rispetto agli altri modelli e il design sottile, ma curvo ti regalano una copertura maggiore pensata per i capelli spessi in grado di avvicinarsi maggiormente alla radice dei capelli. Lo styling sarà definito con onde da spiaggia più morbide in una sola passata. Il merito va alla tecnologia HD motion-responsive che si adatta automaticamente ai tuoi movimenti durante lo styling.

Offerta ghd Max La piastra con lamelle extra large

I ferri arricciacapelli per le beach waves

Non solo piastre a lamelle o a tre tubi, se vuoi ottenere le beach waves puoi sperimentare anche con i ferri arricciacapelli di ghd. I modelli di ultima generazione sono tutti arricchiti dalla tecnologia Curl-Responsive che mantiene la temperatura ottimale a 185°C su tutto il fusto del capello.

ghd Chronos Curve Classic Tong ti assicura risultati ad alta definizione nella metà del tempo, senza l’effetto crespo e senza danni causati dal calore. Con il fusto da 26 mm con rivestimento anodizzato puoi controllare lo styling con maggiore precisone. Il tuo look sarà sempre in primo piano perché il ferro si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inattività riducendo sensibilmente gli sprechi.

Per un look da spiaggia definito e fresco un altro arricciacapelli altrettanto efficace è ghd Chronos Curve Conical Wand che ti regalerà un effetto effortless a lungo e dove nulla è lasciato al caso. Il fusto conico che alla base, ampio 28 mm e alla punta 23, è stato pensato per assicurare onde spettinate come le più classiche beach waves ma che durano a lungo, fino a 24 ore, con un finish brillante come se i capelli fossero baciati dal sole.

Nel caso in cui ti piacciano le onde da spiaggia, ma con un effetto più ampio e voluminoso, ti suggeriamo ghd Chronos Curve Max Wand con un fusto di 38 mm, ideale in particolare sui capelli lunghi perché oltre a essere più ampio è anche più lungo rispetto agli altri tool simili del brand britannico. Ogni giorno avrai una piega come quella del salone che ti accompagnerà da mattina a sera.

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