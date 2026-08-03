Un posto al sole, le anticipazioni del 4 agosto 2026: la gelosia consuma completamente un rapporto

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Ufficio stampa Rai Bice Cerruti, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Massaro divorato dalla gelosia per Bice, mentre Luca si trova a dover fronteggiare un altro evento doloroso. Ecco le anticipazioni di martedì 4 agosto 2026.

Nella puntata precedente

Alberto deve comunicare a Federico che Gianluca non partirà più per le vacanze con loro due, mentre Anna decide inaspettatamente di andare da Gianluca per un confronto diretto. Niko e Manuela informano tutti i parenti del responso dello psicologo sul figlio e Jimmy sembra finalmente ritrovare la spensieratezza per stare insieme ai suoi coetanei. Intanto, la vacanza di Guido e Mariella inizia sotto i peggiori auspici per l’insofferenza di Bice; a peggiorare la situazione è l’arrivo di Cotugno, deciso a conquistarla sotto gli occhi di Massaro, che si infiamma di gelosia.

Anticipazione della puntata del 4 agosto 2026

Rossella e Nunzio si apprestano a tornare a Napoli, mentre Luca si trova a dover fronteggiare un altro evento doloroso legato alla sua malattia. Anna, in un confronto a cuore aperto con Gianluca, proverà a scalfire la sua chiusura; nel frattempo Alberto dovrà spiegare a Federico perché il fratello non partirà con loro per le vacanze. Divorato dalla gelosia per Bice, Massaro è deciso ad affrontare Cotugno, ma Guido tenterà di farlo desistere dal suo proposito.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 3 al 7 agosto.