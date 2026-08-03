Un posto al sole, le anticipazioni del 4 agosto 2026: la gelosia consuma completamente un rapporto

Massaro divorato dalla gelosia per Bice, mentre Luca si trova a dover fronteggiare un altro evento doloroso: trama di "Un posto al sole" del 4 agosto

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Un posto al sole, le anticipazioni del 4 agosto 2026: la gelosia consuma completamente un rapporto
Ufficio stampa Rai
Bice Cerruti, "Un posto al sole"
Quali sono i personaggi di Un posto al sole? Dove viene girata la soap opera? Che significa gelosia nella trama?

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Massaro divorato dalla gelosia per Bice, mentre Luca si trova a dover fronteggiare un altro evento doloroso. Ecco le anticipazioni di martedì 4 agosto 2026.

Nella puntata precedente

Alberto deve comunicare a Federico che Gianluca non partirà più per le vacanze con loro due, mentre Anna decide inaspettatamente di andare da Gianluca per un confronto diretto. Niko e Manuela informano tutti i parenti del responso dello psicologo sul figlio e Jimmy sembra finalmente ritrovare la spensieratezza per stare insieme ai suoi coetanei. Intanto, la vacanza di Guido e Mariella inizia sotto i peggiori auspici per l’insofferenza di Bice; a peggiorare la situazione è l’arrivo di Cotugno, deciso a conquistarla sotto gli occhi di Massaro, che si infiamma di gelosia.

Anticipazione della puntata del 4 agosto 2026

Rossella e Nunzio si apprestano a tornare a Napoli, mentre Luca si trova a dover fronteggiare un altro evento doloroso legato alla sua malattia. Anna, in un confronto a cuore aperto con Gianluca, proverà a scalfire la sua chiusura; nel frattempo Alberto dovrà spiegare a Federico perché il fratello non partirà con loro per le vacanze. Divorato dalla gelosia per Bice, Massaro è deciso ad affrontare Cotugno, ma Guido tenterà di farlo desistere dal suo proposito.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 3 al 7 agosto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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