Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 luglio 2026: il gesto di Diego è clamoroso

Ufficio stampa Rai Diego, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 7 luglio 2026

Martedì 7 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Damiano, suo malgrado, proverà a proteggere Eduardo, ma il suo sacrificio rischia di rivelarsi inutile: qualcuno, per puro caso, si avvicinerà molto alla verità sul colpo avvenuto a casa Ferri. Nel frattempo, l’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela che, grazie all’intervento di Serena e Filippo, arriveranno a prendere una decisione importante.

Anticipazione della puntata dell’8 luglio 2026

Mentre è atteso a cena, Diego, roso dalla gelosia per Lorenza, avrà una reazione impulsiva che sbalordirà tutti. Per Rosa sarà dura tener fede a quanto stabilito con Damiano e far fronte alle richieste di Clara. Mariella e Bice impongono a Guido una cena a quattro con Massaro per affrontare e risolvere il momento di imbarazzante impasse di quest’ultimo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 luglio