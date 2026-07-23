Fedez dimesso dall’ospedale, le sue condizioni di salute migliorano

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IPA Fedez

Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento che aveva richiesto ulteriori accertamenti.

Le condizioni del rapper sono progressivamente migliorate e gli esami eseguiti negli ultimi giorni hanno dato esito rassicurante, consentendo ai medici di autorizzarne il rientro a casa.

La notizia delle dimissioni arriva al termine di alcuni giorni di apprensione per i fan dell’ex marito di Chiara Ferragni, tornato improvvisamente in ospedale a causa di un problema di salute che ha inevitabilmente riportato alla mente i delicati episodi affrontati negli ultimi anni.

Come sta Fedez dimesso dall’ospedale dopo il ricovero

Il malore risale alla serata di lunedì 20 luglio, quando Fedez è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Si tratta della stessa struttura nella quale, nel 2023, era stato sottoposto a un intervento d’urgenza per fermare il sanguinamento provocato da alcune ulcere.

Dopo una prima fase di osservazione nel reparto di Chirurgia, il rapper è stato trasferito nella serata di martedì all’Humanitas di Rozzano, dove ha proseguito gli accertamenti specialistici in Gastroenterologia. Gli esami clinici hanno progressivamente escluso complicazioni tali da richiedere un ricovero prolungato e, dopo il monitoraggio dei medici, è arrivato il via libera alle dimissioni.

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’episodio né sui controlli ai quali dovrà eventualmente sottoporsi nelle prossime settimane. Ad ogni modo, il quadro clinico viene descritto come rassicurante.

I precedenti problemi di salute di Fedez

Negli ultimi anni Fedez ha affrontato un percorso sanitario particolarmente complesso. Nel marzo del 2022 aveva annunciato di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas, per il quale era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’anno successivo, nel 2023, era stato nuovamente ricoverato d’urgenza dopo un’importante emorragia causata da alcune ulcere. Un episodio che lo stesso artista aveva raccontato come uno dei momenti più difficili della sua vita.

Anche nell’estate del 2024 il cantante era tornato in ospedale per una nuova emorragia interna, risolta grazie al tempestivo intervento dei medici. L’ultimo ricovero ha quindi inevitabilmente riacceso la preoccupazione di tutti, proprio perché inserito in una storia clinica già delicata.

La nascita del terzo figlio pochi giorni prima del malore

Il nuovo problema di salute è arrivato in un momento particolarmente felice della vita privata del 36enne. Solo tre giorni prima del ricovero, infatti, Fedez era diventato padre per la terza volta.

La compagna Giulia Honegger ha dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo, che si aggiunge a Leone e Vittoria, i due figli nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Una gioia che ha segnato un nuovo ed importante capitolo nella vita dell’artista e che ha trovato ampio spazio anche sui social.

Ora, con le dimissioni dall’Humanitas e il miglioramento delle sue condizioni, Fedez potrà tornare dalla sua famiglia per dedicarsi al neonato e affrontare il periodo di recupero. Restano attesi eventuali aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma il ritorno a casa rappresenta un segnale positivo dopo giorni di forte preoccupazione.