“Bene necessario”, Fedez papà di Edoardo Lupo: il messaggio di Carlo Conti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia Honegger e Fedez

“Bene necessario”: è citando una canzone di Fedez che Carlo Conti ha voluto fare gli auguri al cantante per la nascita del piccolo Edoardo Lupo. Il rapper è infatti diventato papà per la terza volta grazie a Giulia Honegger, la donna che ha conquistato il suo cuore dopo il doloroso addio a Chiara Ferragni.

Il messaggio di Carlo Conti per Fedez per la nascita di Edoardo Lupo

Dopo ore di silenzio e la notizia della nascita che aveva iniziato a circolare, Fedez ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme al piccolo Edoardo Lupo e a Giulia Honegger. L’artista ha postato su Instagram un carosello di foto che raccontano l’arrivo del suo terzogenito.

Nelle immagini vediamo Giulia e Fedez felici con il neonato in braccio, ma anche i disegni realizzati da Leone e Vittoria, appesi sulla culla del piccolo, per celebrare l’arrivo del fratellino. Foto commoventi ed emozionanti che rappresentano una sorta di rinascita per il rapper dopo un periodo particolarmente buio.

Tutti ricordano quel Sanremo 2025 in cui Fedez si presentò sul palco visibilmente provato, reduce non solo dal divorzio con Chiara Ferragni, ma anche dallo scandalo causato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua storia clandestina con Angelica Montini.

Un periodo difficile che il cantante non ha mai nascosto nè provato a cancellare. Poi il ritorno a Sanremo 2026, con la conduzione di Carlo Conti ancora una volta, e il duetto con Marco Masini sulle note di Male necessario. Una canzone intensa e straordinaria, apprezzatissima da pubblico e critica.

Ed è forse proprio da quel Sanremo 2026 che è partita la rinascita del rapper, oggi papà per la terza volta grazie a Giulia Honegger che gli ha regalato felicità e stabilità.

Sarà per questo che Carlo Conti – testimone di quel periodo – ha voluto fargli gli auguri in modo originale. “Bene necessario”, ha commentato il conduttore, citando proprio la canzone di Fedez e Masini.

Fra i tanti messaggi di auguri anche quello di Simona Ventura che ha scritto: “Congrats”.

L’amore per Giulia Honegger e il rapporto con Chiara Ferragni

Giulia Honegger è riuscita dunque a portare stabilità e serenità nella vita del rapper. La nascita di Edoardo Lupo rappresenta un nuovo capitolo della sua esistenza. Un percorso iniziato dopo l’addio a Chiara Ferragni e quel castello di perfezione e vita social crollato improvvisamente di fronte ai fan.

“Lasciare Chiara non è stato facile – aveva ammesso qualche giorno fa durante il suo podcast -. Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni. Le cose che sono successe me le terrò per me. Sai l’amore va, l’amore viene però è una persona a cui ho voluto veramente bene. È una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita”.

Oggi il passato sembra ormai alle spalle e Fedez e Chiara sono riusciti a creare un rapporto sereno per amore dei figli anche grazie all’intervento di Giulia Honegger. E se Fedez è nuovamente diventato papà, la Ferragni ha trovato l’amore con José Hernandez con cui starebbe progettando un futuro importante.