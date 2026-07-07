Idrata, illumina e protegge la pelle con SPF 30 integrato, la crema viso alla vitamina C è in sconto e questo è il momento giusto per averla

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Protezione e idratazione massima con la crema viso alla vitamina C e SPF 30 integrato

Quanto è importante idratare la pelle del viso? Tantissimo. E quanto è importante farlo durante l’estate? Ancora di più! Ed ecco che in aiuto arriva una crema viso che è un vero toccasana per la cura della cute e per mantenerla sana, elastica, idratata al punto giusto e tonica. Insomma, una crema che vale la pena avere e da acquistare ora, approfittando dello sconto in atto e che fino a venerdì vi darà modo di averla a un prezzo ridottissimo. Si tratta della crema di Olay alla vitamina C, che protegge dal sole ma che vi dona anche un boost di benessere a tutto tondo.

Offerta Olay La crema viso alla vitamina C e con SPF 30

La crema viso di Olay è un boost di benessere da provare ora

Una crema viso che oltre a essere ricchissima di benefici è anche bella da vedere, con il packaging che ricorda il colore del sole e che fa venire subito voglia di utilizzarla. Un prodotto che merita di essere provato e testato, e che una volta che lo avrete utilizzato sulla vostra pelle non riuscirete più a smettere di usarlo.

Il motivo? Beh, senza dubbio la piacevolezza di questa crema viso sulla pelle, che si assorbe velocemente e che, fin dalla prima applicazione, vi regala una idratazione profonda e una protezione contro i raggi UV dannosi grazie al suo SPF 30 integrato.

Gli ingredientì della crema viso di Olay

Una crema viso che vanta una formulazione ricchissima di principi attivi e ingredienti amici della pelle, ricca di vitamina C dal potere antiossidante e che combatte in modo attivo i radicali liberi, e niacinamide pura al 99%, che penetra in profondità nella cute, favorendo e attivando il rinnovamento cellulare superficiale, e con il risultato di avere una pelle più luminosa, dall’incarnato compatto e che sprizza salute e benessere da ogni poro.

Ma anche una crema viso che, proprio grazie alla sua formulazione, vi permette di prevenire la comparsa di macchie scure sulla pelle e l’iperpigmentazione causate dal sole. Insomma, la crema di Olay, Vitamin C, è un vero must per questa stagione e per tutto il resto dell’anno.

Come agisce Vitamin C sulla pelle

Un prodotto specificatamente formulato per il benessere della pelle, che la idrata istantaneamente e con un’efficacia di ben per 24 ore. Una crema che potete testare approfittando dello sconto in corso, e che dopo il primo utilizzo rende la pelle visibilmente più sana e luminosa.

Dopo 14 giorni, però, ecco che potrete notare ulteriori miglioramenti della cute, godendo di un tono della pelle più compatto, di una texture visibilmente più uniforme e di un benessere rinnovato, agendo anche sulle rughe e linee sottili grazie all’azione antiossidante della vitamina C e, soprattutto, avendo la certezza di avere addosso una crema viso che vi protegge da mattina a sera dai raggi del sole.

Offerta Olay La crema viso alla vitamina C e con SPF 30

Come si utilizza la crema di Olay

Una crema giorno dall’effetto glow, che illumina la pelle mentre la idrata e le dona un boost di nutrimento e protezione totale, garantendovi una schermatura efficace contro i raggi UVA e UVB ad ampio spettro.

Un prodotto da applicare durante la skincare, come ultimo step visto che ha già un SPF alto integrato, che si assorbe velocemente e facilmente, lasciandovi sulla pelle una sensazione di freschezza e leggerezza istantanea, e senza ungere o appiccicare la cute. Una crema da avere ora!

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