Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Sette benefici in un solo prodotto, la crema viso da provare è in sconto

Quando con un solo prodotto si possono ottenere ben sette benefici diversi, allora vale davvero la pena testarlo e verificare se può diventare uno dei must have della propria skincare routine. Ed ecco che l’occasione vi si presenta ora, grazie allo sconto in atto sulla crema viso 7 in 1 Total Effect di Olay, un concentrato di benessere per la cute da usare alla mattina e con un effetto totale che dura per tutto il giorno.

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Offerta Olay La crema viso 7 in 1 è in sconto

Total Effect di Olay, il must have che semplifica la skincare

Un crema viso che idrata, leviga e protegge la pelle con un solo gesto (e tutto in un solo prodotto dai molteplici benefici). Una crema all in one, da provare assolutamente se si vuole alleggerire la skincare e ridurre gli strati di prodotto che ogni giorno mettiamo per garantire alla cute tutto il benessere e la protezione necessaria per mantenersi sana e bella. E che grazie a questa crema viso 7 in 1 si trasforma in un solo passaggio, ma che agisce come un boost di nutrienti e azioni mirate per la pelle.

Una crema giorno che unisce il potere della Vitamina C, illuminante e che migliora l’incarnato, a quello della Niacinamide, un ingrediente multifunzione che rafforza la barriera cutanea e che aiuta la pelle a schermarsi e contrastare i segni dell’invecchiamento. Come dire, una crema che si prende davvero cura della vostra pelle e che interviene in modo delicato ma profondo per mantenerla sana e giovane a lungo.

I benefici della crema viso di Olay

Una crema 7 in 1, poiché in un solo prodotto son ben sette i benefici che si possono ottenere e che dovreste provare anche voi, magari proprio durante questo cambio stagione, quando anche la nostra cute cambia e quando, di conseguenza, anche la skincare deve adeguarsi alle sue necessità.

Un prodotto che agisce su più livelli e che svolge tantissime azioni:

idrata la pelle;

la illumina;

uniforma l’incarnato;

minimizza i pori della cute;

leviga e rimpolpa la pelle migliorandone la texture;

riduce visibilmente rughe e linee sottili;

protegge il viso con SPF30, schermandolo dai raggi solari e prevenendone i danni.

Sette benefici in un unico imperdibile prodotto, la crema viso Total Effect di Olay adesso in sconto. Una crema viso che agisce in modo mirato ma con un’azione ad ampio raggio, e i cui potenti ingredienti penetrano fino a 10 strati superficiali nella pelle, per rinnovare e ripristinare l’aspetto giovane della cute e garantirvi massima protezione, nutrimento e un‘azione anti age visibile e riscontrabile.

Offerta Olay La crema viso 7 in 1 è in sconto

Come si usa la crema Total Effect di Olay

Una crema viso da provare, e per cui vale davvero la pena approfittare dell’offerta in corso, dagli effetti testati e che svolta la vostra skincare riducendone i passaggi ma senza perdere nemmeno un briciolo di efficacia e protezione.

Un prodotto da inserire nella propria routine mattutina e che si applica molto facilmente come fareste con una qualsiasi altra crema viso, avendo cura di farlo sulla pelle ben detersa e asciutta, e permettendo alla crema di assorbirsi bene prima di procedere con il makeup.

Come dire, di prodotti ce ne sono tanti, ma di alleati della pelle che si prendono cura di ogni singolo aspetto in un solo gesto ce ne sono pochi, e la crema 7 in 1 Total Effect di Olay è uno di questi.