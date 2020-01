Michelle HUnziker: la svizzera più amata della tv

Michelle Yvonne Hunziker, nata a Sorengo nel 1977, conduttrice, ballerina, attrice: senza dubbio la svizzera più amata della nostra tv. Dai suoi esordi come modella, complice un lato b invidiabile (ricordate la famosa pubblicità di intimo "Roberta") al grande amore con Eros Ramazzotti, che la fece diventare mamma a soli 19 anni. E poi il successo in tv ("Zelig", "Festivalbar", "Paperissima", "Striscia La Notizia"), le due conduzioni di Sanremo, la fortuna nella tv tedesca, passando per la fine del matrimonio con Eros, un periodo difficile e la rinascita grazie al lavoro e all'amore di Tomaso Trussardi, che le ha regalato due bellissime bambime. Oggi Michelle è donna, moglie e madre appagata, e spende molte delle sue energie nella associazione fondata nel 2007 insieme all'avvocato Giulia Bongiorno, "Doppia Difesa", ONLUS per assistere le donne vittime di discriminazioni, violenze o abusi