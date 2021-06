Chi è Lucya Belcastro, la fidanzata di Roberto Farnesi

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Lucya Belcastro è la fidanzata di Roberto Farnesi e la donna che lo renderà papà a 52 anni. L’attore e divo di fiction di successo ha annunciato su Instagram il lieto evento senza nascondere la grande emozione. “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”, ha scritto Farnesi, pubblicando una foto in cui mostra un finto pancione.

“La mia Lucya aspetta una bambina, nascerà a novembre”, ha confermato al settimanale Diva e Donna. Riservatissima e lontana dai riflettori, Lucya è una ragazza toscana che ha conosciuto per caso Roberto e non ha nessuna intenzione di iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. I due sono legati da sette anni, nonostante ci siamo fra loro ventiquattro anni di differenza. Un legame speciale e forte di fronte al quale l’attore non aveva nascosto la volontà di diventare padre, tanto da affermare che avrebbe chiamato sua figlia Mila.

28 anni lei, 52 anni lui, Lucya e Roberto non potrebbero essere più felici. Il loro rapporto è solido e Farnesi ha spiegato più volte che anche fra i suoi genitori c’era la stessa differenza d’età. “Abbiamo le stesse passioni: amiamo la natura e gli animali – aveva confidato poco tempo fa, parlando del rapporto con la fidanzata -. Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura”.

Classe 1996, Lucya è nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Studia lingue a Firenze ed è particolarmente riservata. Non ha mai rilasciato interviste per parlare del suo amore per Farnesi e ha sempre protetto la relazione con l’attore, così tanto che il suo profilo Instagram è privato. Dopo il primo incontro, avvenuto nel 2015, i due non si sono più lasciati e ora Lucya si prepara a diventare mamma per la prima volta, regalando un figlio a Farnesi. Secondo quanto svelato da Roberto la piccola nascerà a novembre, il nome non è ancora stato rivelato, ma potrebbe essere proprio Mila. Nel frattempo la coppia si gode l’immensa felicità di questo momento, fra scherzi su Instagram e i tanti auguri che sono arrivati nelle ultime ore.