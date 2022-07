“Per fortuna che ci sei”. Farnesi, la foto con la figlia su Instagram dopo l’addio alla mamma

Fonte: IPA Lutto per Roberto Farnesi: l'addio alla madre e la dedica a sua figlia

Per Roberto Farnesi sono giorni difficili questi, a causa del lutto che lo ha colpito recentemente: dopo l’addio a sua madre Maria e alcuni giorni di silenzio sui social, l’attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenerissima foto con sua figlia Mia, regalando ai suoi follower un momento dolce tra padre e figlia e facendo intendere quanto la sua presenza in questo momento di dolore sia fondamentale per lui.

Roberto Farnesi, la foto con la figlia su Instagram

“Per fortuna che ci sei te“, queste poche e semplici parole da parte di Roberto Farnesi sul suo profilo Instagram, dedicate alla sua piccola Mia in un momento difficile per lui dopo la perdita di sua madre che sarebbe scomparsa lo scorso 18 luglio, esattamente il giorno prima che l’attore compiesse 52 anni.

Sui social non sono apparse dediche, solo un grande silenzio prima del ritorno su Instagram di Roberto Farnesi che ha pubblicato una meravigliosa foto in compagnia di sua figlia Mia, nata nel 2021 dall’amore con la sua compagna Lucya Belcastro, accompagnata dalla dedica speciale che fa ben intendere quanto la sua presenza sia fondamentale per lui in un periodo doloroso come questo. E per quanto sia doloroso e indimenticabile, un figlio è spesso in grado di migliorare le giornate almeno un po’, sicuramente il necessario per andare avanti.

Tra i commenti al post di Roberto Farnesi tanti fan, amici e colleghi che hanno espresso la loro vicinanza all’attore, tra cui Euridice Axen, la quale ha recitato con lui nella serie di successo Le Tre Rose di Eva.

Roberto Farnesi, l’addio a mamma Maria

Nonostante il decesso sarebbe avvenuto il 18 luglio, la notizia riguardante la morte della madre di Roberto Farnesi è giunta da poco attraverso Il Tirreno. L’attore ha rotto il silenzio solo dopo giorni in cui sui social, sui quali è solitamente abbastanza attivo, non ha pubblicato post.

Sulla signora Maria Angela non si hanno molte notizie, ma Roberto Farnesi ha spesso rilasciato dichiarazioni sui suoi genitori, descrivendoli come persone rigide ma sempre presenti. Soprattutto su sua madre, aveva rivelato quanto fosse dedita alla famiglia, in particolare dopo la perdita del marito.

Roberto Farnesi, l’amore per Mia

Sicuramente la nascita della piccola Mia ha portato grandissima gioia nella famiglia Farnesi. L’attore ha condiviso nel tempo la notizia della gravidanza e successivamente della nascita, pubblicando video e foto tenerissime in compagnia della sua bambina e della compagna Lucya Belcastro, la quale è totalmente riservata ed estranea al mondo dello spettacolo, lontana da ogni tipo di riflettore.

I due sono innamoratissimi nonostante la differenza d’età (lei 29 e lui 52), la stessa che non si è rivelata un limite per la loro relazione che procede a gonfie vele, a dimostrazione del fatto che quando c’è l’amore non c’è differenza che tenga. La piccola Mia è stata un arrivo sorprendente per l’attore che, diventato papà a 51 anni, è esploso di gioia. “Immaginavo… ma adesso so che non è descrivibile”, ha scritto l’attore su Instagram tempo fa, pubblicando una foto delle loro mani che si incontrano.

Un papà davvero felice e che adesso, nonostante il brutto periodo e il grande dolore per sua madre, può trovare conforto tra le braccia di sua figlia.