Chi è Selene, la moglie di Neri Marcorè

Neri Marcorè è uno dei più apprezzati attori e imitatori italiani. Il talento della recitazione ha all’attivo un numero eccezionale di produzioni cinematografie e televisive e, da anni, ha mostrato il suo talento anche in veste di regista. Ma ancora l’attore è impegnato anche nel mondo della musica come conduttore radiofonico e, perfino, cantante. Neri Marcorè ha registrato nel 2024 il brano 27/12 in compagnia di Paolo Benvegnù, ma anche la sua carriera da attore va a gonfie vele.

Sulla sua vita privata, però, Neri Marcorè ha sempre tenuto il massimo riservo. Poco è noto, infatti, sulla sua famiglia e soprattutto sulla moglie Selene, che si è tenuta sempre lontana dai riflettori.

Neri Marcorè, chi è la moglie Selene

Neri Marcorè è noto al grande pubblico televisivo e cinematografico per il suo grande talento da attore. In ogni sua partecipazione cinematografica e televisiva, infatti, si vede la sua bravura e verve comica. Cosi è stato anche durante la sua apparizione a Viva Rai2 di Rosario Fiorello, in cui l’attore ha intrattenuto il pubblico raccontando un siparietto divertente del suo passato. Accanto all’attore da moltissimi anni una donna unica, che ha saputo confortarlo dietro le quinte, senza mai mostrarsi alle luci della ribalta.

Neri Marcorè, infatti, è sposato con Selene. I due hanno deciso di unire le loro vite nel 1995 e vivono una bellissima storia d’amore da quasi trent’anni. Nel corso di questi decenni, l’attore ha conquistato premi e fama ma la loro relazione non ha subito alcun scossone e continua a gonfie vele.

Dall’amore di Neri Marcorè e Selene sono nati tre figli. Il primo lieto evento ha avuto luogo quattro anni dopo le nozze, nel 1999, quando è arrivata la primogenita Arianna. In seguito la coppia ha accolto altri due figli, i gemelli Elia e Nicola, nati nel 2002. Sulla vita della moglie di Neri Marcorè e sulla sua professione null’altro è noto, visto che sia lei che l’attore hanno sempre deciso di restare molto riservati.

Neri Marcorè, le dichiarazioni sulla sua vita privata

Neri Marcorè ha sposato la sua Selene circa trent’anni fa e vivono una vita riservata, lontana da occhi indiscreti. L’attore non condivide nulla sua vita privata neanche sui social network, che utilizza solo per lavoro e che non apprezza particolarmente: “Non mi hanno conquistato. Non ne faccio una cosa generazionale, è proprio una questione di indole. Non demonizzo e non critico chi ne fa uso, ma quel mondo non mi appartiene. Non mi va di togliere tempo ad altro per postare storie, neanche per 10 minuti al giorno. Sembra di essere al mercato e mettere la merce sul banco”.

In un’intervista, Neri Marcorè ha parlato proprio del motivo che sta alla base della loro riservatezza: “Non comprendo i miei colleghi che hanno questa necessità di mostrare il proprio privato, pensando che questo contribuisca alla loro popolarità”. L’attore ha raccontato questo suo modo d’intendere la sua professione anche a Oggi è un altro giorno: “Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste”.

Neri Marcorè ospite a La volta buona

Neri Marcorè è stato ospite nell’aprile 2024 della trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo. L’attore ha presentato il film Zamora, in uscita nello stesso mese. Alla presentatrice televisiva il regista ha svelato di aver fatto degli errori nella sua vita e che giudica questi momenti di caduta come qualcosa davvero formativo: “Gli sbagli servono tantissimo, servono ad imparare”. Nella pellicola, di cui Neri Marcorè è regista ed attore, interpreta un ex portiere della nazionale e nel Milan caduto in disgrazia.