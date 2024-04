Questi orecchini sono l’ossessione di celebrities e influencer: costano meno di 10 euro

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: IPA Hailey Bieber e Chiara Ferragni con gli orecchini a forma di goccia

Impazzano già da qualche mese, e ormai è impossibile non notarli nelle tantissime condivisioni social e negli scatti rubati dai paparazzi alle star: sì, stiamo parlando degli orecchini a forma di goccia, un vero must have per la stagione primavera-estate. Il loro design è diventato iconico nel giro di pochissimo tempo e se ne possono già trovare diverse varianti, così da adattarsi ad ogni esigenza. Scopriamo le celebrities che non ne possono fare a meno e i modelli più belli da acquistare online.

Orecchini a forma di goccia: le star che li indossano

In origine è stata Bottega Veneta a lanciare degli splendidi orecchini a forma di goccia, ormai un paio di anni fa: la versione maxi, in particolar modo, ha conquistato le star, subito seguita dalla versione mini, più versatile e altrettanto elegante. Nel giro di pochi mesi, moltissimi altri brand hanno imitato questo design di grande successo, e sono tantissime le celebs e le fashion addicted che li indossano, sfoggiandoli fieramente su Instagram e TikTok. A partire da Hailey Bieber, che è ormai diventata una vera e propria influencer.

Bellissima anche acqua e sapone, Hailey sfoggia i suoi orecchini a forma di goccia nella versione mini in oro, impreziosendo così un look casual caratterizzato da una semplice t-shirt e dai capelli legati in una morbida treccina. E che dire di Chiara Ferragni? Lei ha scelto il formato maxi, sempre in oro, da abbinare ad un look più elegante composto da una minigonna color panna, un top bianco con maxi rosa sul bavero e un paio di sandali alti. Davvero perfetta!

Quali orecchini a forma di goccia comprare

Gli orecchini a forma di goccia, che hanno conquistato persino Meghan Markle, sono disponibili anche online, in moltissime varianti. Quelli di Zuofan, realizzati in metallo anallergico e rifiniti con finitura lucida color oro, sono molto eleganti e abbastanza grandi da non passare di certo inosservati. L’idea perfetta per un regalo alla mamma o alla tua migliore amica!

Gli orecchini di Senteria, invece, sono disponibili sia con finitura oro che argento, e sono quindi molto più versatili. Ci sono anche due misure tra cui scegliere: quelli alti 20 mm e quelli alti 30 mm, per andare incontro davvero ad ogni esigenza. Non devi far altro che scegliere i tuoi preferiti e metterli subito nel carrello.

Vuoi qualcosa di davvero originale, per catturare l’attenzione di tutti? Gli orecchini a forma di goccia di Konfen sono proprio ciò che fa al caso tuo: disponibili sia in finitura oro che in finitura argento, sono impreziositi da decine di piccoli brillantini che li rendono scintillanti ad ogni tuo movimento. Da indossare assolutamente questa estate, per brillare sotto il sole.

Infine, se non vuoi proprio rinunciare ad un tocco di romanticismo, gli orecchini a forma di goccia di Zxushe sono senza dubbio la scelta perfetta. La confezione include tre paia di orecchini da 19 mm di altezza, in tre varianti di colore diverse: rosa pastello, fucsia e viola, tutti con finitura opaca. Sono davvero bellissimi, leggeri e molto comodi da portare: provali e non li abbandonerai mai più.

