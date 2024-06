Letizia di Spagna da Netflix, abito piombo, ciabattine di cristallo e orecchini low cost

Letizia di Spagna si presenta da Netflix in ciabatte di cristallo e con l'abito grigio di Adolfo Domínguez che non le sta bene

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha visitato le nuove strutture di Netflix vicino a Madrid, dove ha presieduto la riunione del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l’aiuto contro la tossicodipendenza, sfoggiando un look che è stato definito “un suo raro fallimento“, a cominciare dal colore grigio-piombo dell’abito firmato Adolfo Domínguez, cui ha abbinato delle ciabattine in raso e cristalli e una maxi clutch davvero troppo retrò.

Letizia di Spagna, l’abito grigio di Adolfo Domínguez

Dopo aver incantato con l’abito in seta blu elettrico durante la cerimonia per i dieci anni di regno di suo marito Felipe, Letizia di Spagna commette un grave errore di stile.

A dir la verità, ultimamente, iniziano ad accumularsi gli outfit poco riusciti della Reina che a volte sembra privilegiare stilisti che non riescono a valorizzarla appieno oppure osa con colori discutibili che raramente stanno bene, basti pensare al tailleur lavanda.

A proposito di colore, quello dell’abito scelto per la sua visita a Netflix non è certo esaltante. Il grigio tendenzialmente invecchia e a Letizia in generale non sta bene. Ma evidentemente alla Regina piace perché insiste a indossarlo sia d’inverno che d’estate. Ne è appunto un esempio il vestito di Adolfo Domínguez, che costa 260 euro.

Fonte: Getty Images

Si tratta di un abito midi in cotone con cintura elasticizzata a nido d’ape, scollo a barca, maniche lunghe rifinite con polsini a camicia, gonna morbida e ampia. Il colore? Grigio piombo, decisamente troppo pesante per la stagione. Tanto che qualcuno lo fa notare sui social: “Il vestito non è per niente estivo, troppa stoffa, troppo stretto al collo”.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, le ciabattine di cristallo

Di estivo sicuramente Letizia ha le scarpe. O meglio delle ciabattine gioiello che in effetti costano più dell’abito. Sono composte da tanti listini di raso su cui sono cuciti dei cristalli, firmate Pedro Garcia, acquistabili a 450 euro. Ovviamente sono aperte su retro e sono ultra flat.

Infatti, Donna Letizia è stata costretta ad abbandonare i tacchi, anche di pochi centimetri, perché si è fratturata un dito del piede, oltre a soffrire del morbo di Morton che le procura parecchi dolori impedendole di mettere i tacchi stiletto.

Fonte: Getty Images

Così, nelle ultime settimane abbiamo visto la Reina indossare le sneaker bianche da influencer o le ballerine barefoot, addirittura gli infradito. Ma mai aveva osato con delle ciabattine, anche queste piuttosto criticate, perché giudicare poco eleganti.

In effetti, per un appuntamento di lavoro sono poco indicate. Un paio di sneaker o dei sandali bassi sarebbero stati meglio. Anche in considerazione dei volumi ampi dell’abito. Risultato? La figura della Reina sembra schiacciata, anziché slanciata.

Letizia di Spagna, clutch vintage e orecchini da 27 euro

A completare il look sottotono c’è un paio di orecchini a goccia, in finto oro giallo, di Pertegaz, a 27 euro, che sarebbero stati più appropriati per la sua secondogenita adolescente, Sofia. Infine non va dimentica la clutch vintage di Adolfo Domínguez che sembra ripescata dagli anni Ottanta.

Fonte: Getty Images

Letizia davvero avrebbe potuto fare di meglio sotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda il look. Tra i vari commenti alla sua scelta stilistica, uno li riassume tutti: “Oh mio Dio, questo vestito non le sta bene”.