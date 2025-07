Letizia di Spagna, abito attillato senza spalline e collana di perle da 1 chilo

Getty Images Letizia di Spagna

Il look di Letizia di Spagna al gala degli ABC Journalism Awards passerà alla storia. La Regina ha sfoggiato uno spettacolare abito attillatissimo e una delle collane più preziose della Corona, composta da 37 perle giganti che pesa quasi un chilo.

Letizia di Spagna, una meraviglia ai premi del giornalismo

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno presenziato alla 105ª edizione della cerimonia di premiazione dei Mariano de Cavia Awards, organizzata da ABC, un quotidiano che la Reina conosce molto bene, perché ci ha lavorato negli anni Novanta. E vinse anche lei il premio Mariano José de Larra, che l’ha consacrata come “miglior giornalista spagnola” under 30 nel 2000.

Getty Images

Dunque, questo è un evento a lei particolarmente caro ed è un appuntamento fisso ogni anno sulla sua agenda. La serata è anche l’occasione per sfoggiare i suoi migliori look, permettendole di essere la “regina” del gala in ogni edizione, anche se da decenni ha smesso di fare la giornalista. Così, invece che essere tra i premiati, è lei che premia.

Letizia di Spagna, l’abito nero senza spalline

Per l’edizione 2025, la Reina ha indossato un magnifico tubino nero. Si tratta di un abito da cocktail senza spalline e molto aderente che esalta la figura tonica e filiforme di Letizia. Il corpetto ha uno scollo quadrato profondo, ma non esagerato, mentre l’assenza di spalline e maniche ne evidenziano le braccia muscolose e abbronzate.

Letizia abbina l’abito a un paio di slingback nere, di Magrit, dal tacco midi. Come è noto, ha bandito i tacchi alti dal suo guardaroba a causa di un problema ai piedi. La Reina soffre del morbo di Morton che le causa dolori, qualche anno fa si è dovuta sottoporre anche a un intervento chirurgico per questo problema.

Getty Images

Mentre come borsa, ha optato per una clutch, sempre firmata Magrit, forse un po’ troppo grossa. In effetti, questo è un aspetto dei suoi look che le viene sempre rimproverato, quello cioè di scegliere pochette extra large ormai fuori moda. Ma evidentemente a lei piacciono così.

Getty Images

Letizia di Spagna, la collana di perle della Regina Vittoria Eugenia

Ma il vero pezzo forte dell’outfit di Donna Letizia è la grossa collana di perle. Si tratta di un gioiello molto prezioso e dal grandissimo valore storico. Infatti, la collana apparteneva alla Regina Vittoria Eugenia, nipote della Regina Vittoria di Gran Bretagna, che nel suo testamento precisò che questo e gli altri suoi gioielli passassero di Sovrana in Sovrana.

Getty Images

È il pezzo più prezioso di tutta la collezione. La collana è composta da 37 perle giganti e pesa quasi un chilo. Raramente viene indossata dalle donne di Casa Borbone a causa del suo peso. L’ultima volta fu vista al collo della Regina Sofia in occasione del matrimonio di sua figlia Helena, quasi 30 anni fa.

Data l’importanza della collana, Letizia ha abbinato solo degli orecchini a lobo con diamanti e non mancava il suo anello portafortuna, Coreterno.