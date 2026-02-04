Letizia di Spagna, fascino puro: abito attillato e orecchini con brillanti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna tiene ancora il lutto dopo la morte della Principessa Irene di Grecia, zia di suo marito Felipe, e a seguito della tragedia ferroviaria di gennaio. Ma la Regina non rinuncia al fascino e sceglie un abito in maglia aderente di Cos che le sta d’incanto.

Letizia di Spagna, l’abito aderente che la fa sembrare più giovane

Dopo aver festeggiato il compleanno di suo marito Felipe, Letizia di Spagna è tornata al lavoro. Il primo impegno della settimana è l’evento istituzionale per la Giornata Mondiale contro il Cancro presso il Patio Verde di Madrid.

Questo appuntamento inaugura un’agenda piuttosto fitta. Infatti la Reina giovedì 5 febbraio partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione Reale della Galleria delle Collezioni Reali e venerdì 6 febbraio offre un pranzo di Stato al Presidente del Portogallo.

Letizia si è presentata all’evento per celebrare la Giornata contro il Cancro con un look sobrio ma di grande impatto. Nelle ultime due settimana la Regina ha optato per un’immagine sobria, non ha mai indossato colori sgargianti o abiti troppo appariscenti, preferendo mantenere un profilo basso ma non per questo dimesso.

Getty Images

Così, ha deciso di riciclare uno dei suoi outfit più riusciti. Per affrontare il freddo invernale ha optato per un vestito in maglia nera, con collo asimmetrico, maniche lunghe e gonna fino alle caviglie. Il modello è firmato Cos e ha la particolarità di aderire al corpo, mettendo in risalto la silhouette, accentuata anche da una cintura alta che esalta il punto vita, l’accessorio magico della Reina.

Letizia ha debuttato con questo abito essenziale e allo stesso tempo seducente nel 2020 e anche allora aveva fatto clamore.

Letizia di Spagna, cappa e stivali

Donna Letizia ha completato il look con un cappotto a mantello nero. Come accessori ha scelto un paio di stivali in pelle nera alti, con tacco da 6 centimetri per il suo problema ai piedi, di Unisa. Questi stivali li possiede dal 2023 e li ha indossati almeno altre sette volte.

Getty Images

Mentre come borsa ha optato per la handbag nera Victoria Insignia di Carolina Herrera che appartiene al suo guardaroba dal 2022.

Letizia di Spagna, effetto cerchietto e orecchini ear cuff

La sobrietà ricercata dell’abbigliamento l’abbiamo ritrovata anche nei gioielli. Letizia indossa solo nelle occasioni più formali preziosi importanti o vistosi.

Così, per il suo impegno di lavoro ha optato per degli orecchini ear cuff dal design raffinato. Sono realizzati in oro bianco 18 carati e diamanti e valgono 1.400 €, appartengono alla collezione TOUS Atelier Diamonds , che si ispira alle “luci della città al tramonto, evocando la dualità della vita notturna urbana”, come li descrive il brand. La Reina li aveva indossati in occasione della Pasqua Militare lo scorso 6 gennaio.

Getty Images

Gli orecchini sono esaltati dalla particolare pettinatura scelta da Letizia che ha optato per capelli liscissimi, tirati dietro le orecchie, effetto cerchietto. Ovviamente non mancava il suo anello portafortuna, ispirato a Dante.