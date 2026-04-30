La maglia bianca è un capo essenziale e il punto di partenza per creare look cool per ogni momento della giornata

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La t-shirt bianca è il capo jolly della primavera

C’è un capo che è diventato una costante del nostro guardaroba e di cui non possiamo assolutamente fare a meno: la t-shirt bianca. Semplice e minimalista, stai pur certa che se ce l’hai nel guardaroba o in valigia è il capo salva look perché si trasforma in base alle occasioni.

Puoi preferirla over, slim, cropped, dal taglio maschile, a girocollo o con scollo a V, ti accompagnerà da mattina a sera risultando sempre la protagonista di ogni look. Ora che la primavera ci impone outfit più leggeri e che hanno la necessità di trasformarsi nel corso della giornata per far fronte alle diverse temperature e impegni, sapere come indossare la maglia bianca in tutta la sua semplicità diventa imprescindibile. Gli abbinamenti possibili sono infiniti, ma per andare sul sicuro ed evitare di passare ore davanti al guardaroba, abbiamo pensato a 5 opzioni a cui ispirarti in base alle occasioni.

La t-shirt bianca farà un figurone nel look da ufficio

In ufficio il dress code deve essere serioso, ma non piatto e la t-shirt bianca si presta a questa declinazione. Prima di tutto parti dal modello che deve avere un taglio regular, meglio ancora se a girocollo perché il suo obiettivo è sostituire la blusa e non farla rimpiangere.

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Puoi scegliere se indossarla sotto al blazer, nei colori pastello o nero – per un look più formale – oppure sotto al gilet. I pantaloni palazzo o flare e un paio di slingback sono il tocco finale per un outfit sofisticato e comodo.

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Per un’uscita con le amiche la t-shirt bianca non può mancare

Che sia per un aperitivo o un’uscita con le amiche la t-shirt bianca ti salverà il look, e quasi certamente sarà il più copiato. Dato che il contesto è più informale rispetto a quello dell’ufficio puoi preferire il modello over o dal taglio maschile perché in questo caso hai l’opportunità di osare con i contrasti.

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Che ne dici di abbinarla a una gonna a ruota per darle un mood chic? Per continuare con lo stile sofisticato indossa un paio di ballerine, se invece vuoi la comodità a tutti i costi sneakers e calzini a vista sono la scelta cool.

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Jeans e t-shirt bianca per il tempo libero

Sì lo sappiamo, maglietta bianca e jeans sono l’abbinamento più classico, ma se funziona perché rinunciarci? In questo caso puoi sbizzarrirti con la t-shirt e scegliere il modello che preferisci, a elevare il look basic ci penseranno gli accessori. Shopper in tela e sneakers per un mood casual, scarpe con il tacco, borsa a mano e gioielli per un outfit più sofisticato, insomma in questo caso devi solo seguire i tuoi gusti.

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T-shirt bianca e gonna per un look serale

Come abbiamo visto abbinare la maglietta bianca a una gonna si può fare, anche se siamo invitate a una cena o a un evento importante, basta puntare su un modello slim o over per esagerare con i contrasti.

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Per quanto riguarda la gonna qui non hai limiti perché dipende dal risultato che vuoi ottenere. Per un look essenziale affidati a una gonna nera a tubino, se invece vuoi divertirti allora esagera con modelli in pizzo, paillettes e frange, l’unico dettaglio a cui prestare attenzione è quello di sceglierla sempre midi.

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Look total white per tutte le occasioni

Gita al mare, meeting in ufficio o aperitivo? L’ultimo look che ti proponiamo è il passe-partout per eccellenza: il total white. La t-shirt bianca abbinata a un pantalone largo, a un jeans bianco o a una gonna dello stesso colore è il look vincente e talmente tanto semplice che è impossibile sbagliare.

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